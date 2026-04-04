Calabria, cadavere rinvenuto in mare vicino Scilla

Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto questa mattina nelle acque del porto di Scilla, nel Reggino. A dare l'allarme agli inquirenti sono stati alcuni pescatori intenti a sistemare le barche dopo il maltempo dei giorni scorsi. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Guardia Costiera e i carabinieri della stazione locale. Subito dopo, su mandato della Procura della Repubblica, il cadavere, di pelle bianca, è stato recuperato dall'acqua in attesa dell'autopsia. Secondo quanto si è appreso, da un primo esame esterno non sarebbero stati notati segni evidenti di violenza ma sono già in corso gli accertamenti anagrafici per dare un nome alla vittima.