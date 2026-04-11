Treni, giornata di disagi sull’AV: oltre ai lavori, anche un guasto

Tutto il traffico ferroviario tra Firenze e Roma e viceversa, da stamattina e fino alle 14 di oggi, viaggia sulla linea convenzionale, per poi essere dirottato sulla Tirrenica fino a domani pomeriggio, con conseguente riduzione dell'offerta e tempi allungati. La linea direttissima è previsto riapra da domani alle 15 progressivamente, inizialmente con meno corse e con l'allungamento dei tempi di viaggio per alcuni treni che comunque percorreranno la linea convenzionale alternativa. Alla sospensione seguirà una riduzione dell'offerta di treni anche nella mattina di lunedì 13 aprile tra Orvieto Sud e Settebagni. Il servizio - con treni Av, Intercity e Regionali - tornerà regolare, sostiene Rfi, da martedì 14 aprile.

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