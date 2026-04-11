Treni, giornata di disagi sull’AV: oltre ai lavori, anche un guasto sulla Roma-FirenzeCronaca
Introduzione
Ai tempi di percorrenza più lunghi del solito dovuti a lavori sulla linea direttissima Roma-Firenze, in mattinata si è aggiunto un “inconveniente tecnico” sulla linea convenzionale Roma-Firenze, nei pressi di Orte, che ha ulteriormente rallentato il traffico. La circolazione è ora tornata regolare.
Quello che devi sapere
I lavori sulla linea direttissima Roma-Firenze
Tutto il traffico ferroviario tra Firenze e Roma e viceversa, da stamattina e fino alle 14 di oggi, viaggia sulla linea convenzionale, per poi essere dirottato sulla Tirrenica fino a domani pomeriggio, con conseguente riduzione dell'offerta e tempi allungati. La linea direttissima è previsto riapra da domani alle 15 progressivamente, inizialmente con meno corse e con l'allungamento dei tempi di viaggio per alcuni treni che comunque percorreranno la linea convenzionale alternativa. Alla sospensione seguirà una riduzione dell'offerta di treni anche nella mattina di lunedì 13 aprile tra Orvieto Sud e Settebagni. Il servizio - con treni Av, Intercity e Regionali - tornerà regolare, sostiene Rfi, da martedì 14 aprile.
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Il guasto tecnico sulla linea convenzionale Roma-Firenze
A questo si è aggiunto in mattinata, intorno alle 06:30, un inconveniente tecnico sulla linea convenzionale Roma-Firenze che finora ha portato fino a 70 minuti di ritardo per treni Alta Velocità, Intercity e Regionali. Si segnalano ripercussioni ad esempio per il treno AV FR 9524 Salerno (5:38) - Milano Centrale (13:50). Intorno alle 11:00 si segnalava una situazione "in graduale ripresa", con ritardi scesi a 30 minuti. Per le 12:00 tutto è tornato alla normalità.
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Frana sulla linea Bari-Pescara
Trenitalia segnala anche disagi sulla tratta Bari-Pescara, a causa di un "movimento franoso" a Petacciato. Per tutta la giornata di oggi e fino al completo ripristino della linea, il programma dei treni Alta Velocità, Intercity e dei Regionai "potrà subire ritardi, modifiche o cancellazioni". Ecco alcuni convogli direttamente coinvolti:
• FR 8810 Bari Centrale (5:20) - Milano Centrale (12:30): il treno è partito da Pescara.
• FR 8801 Venezia Santa Lucia (6:52) - Lecce (15:58): il treno termina la corsa a Pescara.
• FR 8803 Milano Centrale (7:50) - Bari Centrale (15:27): il treno termina la corsa a Pescara.
• FR 8818 Lecce (8:06) - Milano Centrale (17:10): il treno ha origine da Pescara.
• FR 8824 Lecce (10:06) - Milano Centrale (19:10): il treno ha origine da Pescara.
• FR 8809 Milano Centrale (12:35) - Lecce (20:52): il treno termina la corsa a Pescara.
• FR 8828 Lecce (12:57) - Venezia Santa Lucia (22:09): il treno ha origine da Pescara.
• FR 8811 Milano Centrale (13:35) - Lecce (21:57): il treno termina la corsa a Pescara.
• FR 8830 Bari Centrale (16:30) - Milano Centrale (23:25): il treno ha origine da Pescara.
• FR 8819 Milano Centrale (16:35) - Bari Centrale (23:36): il treno termina la corsa a Pescara.
• IC 603 Milano Centrale (5:25) - Lecce (16:51): il treno è cancellato.
• IC 608 Lecce (6:23) - Milano Centrale (17:45): il treno è cancellato.
• IC 607 Milano Porta Garibaldi (9:10) - Lecce (20:35): il treno è cancellato.
• IC 612 Lecce (9:59) - Milano Centrale (21:40): il treno è cancellato.
Modifiche e cancellazioni ai treni per domenica 12 e lunedì 13
Sempre per il movimento franoso, ecco i Treni Alta Velocità direttamente coinvolti e oggetto di variazione per domenica 12 e lunedì 13 aprile:
• FR 8810 Bari Centrale (5:20) - Milano Centrale (12:30): il treno ha origine da Pescara.
• FR 8801 Venezia Santa Lucia (6:52) - Lecce (15:58): il treno termina la corsa a Pescara.
• FR 8803 Milano Centrale (7:50) - Bari Centrale (15:27): il treno termina la corsa a Pescara.
• FR 8818 Lecce (8:06) - Milano Centrale (17:10): il treno ha origine da Pescara.
• FR 8824 Lecce (10:06) - Milano Centrale (19:10): il treno ha origine da Pescara.
• FR 8809 Milano Centrale (12:35) - Lecce (20:52): il treno termina la corsa a Pescara.
• FR 8828 Lecce (12:57) - Venezia Santa Lucia (22:09): il treno ha origine da Pescara.
• FR 8811 Milano Centrale (13:35) - Lecce (21:57): il treno termina la corsa a Pescara.
• FR 8830 Bari Centrale (16:30) - Milano Centrale (23:25): il treno ha origine da Pescara.
• FR 8819 Milano Centrale (16:35) - Bari Centrale (23:36): il treno termina la corsa a Pescara.
Domenica 12 lavori a Cagliari e Macomer
Intanto domani, dalle ore 10 alle 14 circa, Rete Ferroviaria Italiana svolgerà importanti lavori di manutenzione straordinaria sui binari delle stazioni di Cagliari e Macomer. Subiranno modifiche alla circolazione i treni da Cagliari a Oristano, nessuna modifica invece per i collegamenti a Macomer. I lavori - fa sapere Rfi - possono essere fatti solo al raggiungimento di determinate temperature. Per questa ragione se le condizioni climatiche non dovessero essere ottimali potrebbe essere necessario riprogrammare l’intervento. Gli stessi interventi sono in programma anche per domenica 19 aprile.
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