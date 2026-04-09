Quello in arrivo sarà un weekend di passione per il traffico ferroviario italiano: dopo la frana in Molise, che ha sospeso la circolazione sulla linea adriatica (la riapertura è prevista a breve ma in modo contingentato) da sabato scatterà anche lo stop dei treni lungo l'asse Roma-Firenze per lavori di potenziamento tecnologico nel tratto Orvieto-Settebagni della direttrice Av Roma-Firenze. Inevitabile immaginare forti disagi per chi viaggerà nei prossimi giorni.

Stop alla circolazione sulla linea Av Roma-Firenze dalle 24 di venerdì

Come comunicato da Rfi, dalla mezzanotte tra venerdì e sabato prossimi alle 15 di domenica 12 aprile ci sarà lo stop alla circolazione sulla linea Av Roma-Firenze mentre su quella convenzionale tra Orte e Roma Tiburtina il fermo sarà dalle 14 di sabato alle 6 di domenica. Per questo, i treni Alta velocità tra Firenze e Roma sabato viaggeranno sulla linea convenzionale fino alle 14. I convogli successivi diretti al sud a Firenze saranno invece dirottati sulla Tirrenica dal momento che anche la linea 'lenta' tra il capoluogo toscano e la Capitale non sarà percorribile fino alle 6 di domenica. Stesso discorso in direzione opposta: percorrenza dell'Av Roma-Firenze sulla linea convenzionale fino alle 14 di sabato e poi indirizzamento dei treni da Roma sulla Tirrenica per raggiungere Firenze. È quindi prevista una forte riduzione dei collegamenti e tempi di viaggio allungati di ore: per fare un esempio, ci vorranno 6 ore per andare da Milano a Roma, il doppio del tempo normale: un treno Av in partenza sabato alle 16:10 da Milano centrale è previsto arrivi a Roma Termini alle 22:10.