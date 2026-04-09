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Treni Alta Velocità Roma Firenze, stop alla circolazione per lavori nel week-end

Cronaca

Dalla mezzanotte tra venerdì e sabato alle 15 di domenica 12 aprile scatterà il fermo per lavori di potenziamento tecnologico nel tratto Orvieto-Settebagni. Sulla linea convenzionale tra Orte e Roma Tiburtina invece circolazione interrotta dalle 14 di sabato alle 6 di domenica

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Quello in arrivo sarà un weekend di passione per il traffico ferroviario italiano: dopo la frana in Molise, che ha sospeso la circolazione sulla linea adriatica (la riapertura è prevista a breve ma in modo contingentato) da sabato scatterà anche lo stop dei treni lungo l'asse Roma-Firenze per lavori di potenziamento tecnologico nel tratto Orvieto-Settebagni della direttrice Av Roma-Firenze. Inevitabile immaginare forti disagi per chi viaggerà nei prossimi giorni.

Stop alla circolazione sulla linea Av Roma-Firenze dalle 24 di venerdì

Come comunicato da Rfi, dalla mezzanotte tra venerdì e sabato prossimi alle 15 di domenica 12 aprile ci sarà lo stop alla circolazione sulla linea Av Roma-Firenze mentre su quella convenzionale tra Orte e Roma Tiburtina il fermo sarà dalle 14 di sabato alle 6 di domenica. Per questo, i treni Alta velocità tra Firenze e Roma sabato viaggeranno sulla linea convenzionale fino alle 14. I convogli successivi diretti al sud a Firenze saranno invece dirottati sulla Tirrenica dal momento che anche la linea 'lenta' tra il capoluogo toscano e la Capitale non sarà percorribile fino alle 6 di domenica. Stesso discorso in direzione opposta: percorrenza dell'Av Roma-Firenze sulla linea convenzionale fino alle 14 di sabato e poi indirizzamento dei treni da Roma sulla Tirrenica per raggiungere Firenze. È quindi prevista una forte riduzione dei collegamenti e tempi di viaggio allungati di ore: per fare un esempio, ci vorranno 6 ore per andare da Milano a Roma, il doppio del tempo normale: un treno Av in partenza sabato alle 16:10 da Milano centrale è previsto arrivi a Roma Termini alle 22:10.

Quando riprenderà la circolazione

La circolazione sulla linea Av Roma-Firenze riprenderà dalle 15 di domenica 12 aprile progressivamente, inizialmente con meno corse e l'allungamento dei tempi di viaggio per alcuni treni che comunque percorreranno la linea convenzionale alternativa. Alla sospensione seguirà una riduzione dell'offerta di treni anche nella mattina di lunedì 13 aprile tra Orvieto Sud e Settebagni. Il servizio - con treni Av, Intercity e Regionali - tornerà regolare, sostiene Rfi, da martedì 14 aprile. La sospensione è legata all'attivazione dell'Ertms (European Rail Traffic Management System), il più avanzato sistema europeo di controllo della marcia dei treni. L'operazione rientra nel piano di potenziamento tecnologico e infrastrutturale di Rfi, per un investimento complessivo di circa 147 milioni, in parte finanziati con fondi Pnrr. Durante i lavori resteranno garantiti i collegamenti nel Lazio per raggiungere Fiera di Roma, dove da oggi al 12 aprile si svolge il festival Romics. Sarà inoltre potenziato il servizio di assistenza ai passeggeri nei nodi interessati. I canali di acquisto sono già aggiornati: disponibili solo i biglietti con i nuovi tempi di percorrenza.  

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