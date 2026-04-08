Frana in Molise, stop auto e treni e scuole chiuse: cosa succede ora

Si riattiva una delle frane più estese d'Europa, quella di Petacciato: chiusi un tratto della A14, con l'asfalto lesionato in alcuni punti, e della linea ferroviaria Bari-Pescara che presenta alcuni binari deformati. Disagi alle stazioni e code in autostrada. Scuole e università chiuse. Meloni è in contatto con i ministri Salvini e Musumeci e il Capo della Protezione Civile, Fabio Ciciliano

Massima allerta in Molise dove si è riattivata una delle frane più estese d'Europa, quella di Petacciato. L'alert è scattato nella giornata del 7 aprile attraverso i sensori, che hanno "consigliato" di chiudere un tratto della autostrada A14, con l'asfalto lesionato in alcuni punti, e della linea ferroviaria Bari-Pescara che presenta alcuni binari deformati. Il fronte di frana è lungo 4 chilometri e secondo quanto reso noto dalla protezione civile "ci vorranno settimane se non mesi per ripristinare autostrada e ferrovia". Disagi si sono verificati alle stazioni di Termoli, Vasto e Foggia, mentre in autostrada le code sono arrivate fino a 13 chilometri.

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni è in contatto con i ministri Salvini e Musumeci e il Capo della Protezione Civile: il governo valuterà gli interventi da compiere dopo le opportune verifiche sul posto.

Il comitato operativo

Durante la riunione del Comitato Operativo, presieduto dal Capo Dipartimento della Protezione Civile Fabio Ciciliano, "è stata disposta l'immediata attivazione del volontariato di protezione civile per fornire assistenza ai viaggiatori in autostrada e predisposto un percorso di viabilità alternativa. Ferrovie dello Stato, invece, ha provveduto a deviare i treni passeggeri che avrebbero dovuto percorrere il tratto interessato dall'evento", spiega una nota.

"Nonostante non siano state evidenziate, al momento, criticità relative al Servizio Sanitario Nazionale, il Capo Dipartimento ha richiesto, al fine di prevenire eventuali criticità sanitarie, la riorganizzazione delle reti assistenziali dedicate ai pazienti affetti da patologie tempo-dipendenti e l'individuazione di soluzioni alternative per l'approvvigionamento dei radio farmaci per i servizi ospedalieri di medicina nucleare", conclude la nota.