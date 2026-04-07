Frana Molise, i danni sulla carreggiata a Petacciato

L'ondata di maltempo che ha colpito il Molise ha riattivato una frana storica a Petacciato, in provincia di Campobasso, provocando il blocco dei collegamenti lungo la dorsale adriatica. L’autostrada A14 è temporaneamente chiusa in via precauzionale nel tratto compreso tra Vasto sud e Termoli in entrambe le direzioni, mentre la linea ferroviaria Bari-Pescara è interrotta tra Termoli e Montenero di Bisaccia.
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