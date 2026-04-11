In una settimana, la Squadra Mobile di Campobasso ha già ascoltato una trentina di persone per chiarire le cause del sospetto avvelenamento. Gli investigatori stanno ricostruendo le ore del 23 e 24 dicembre, prima che le due donne si sentissero male
Gli interrogatori della Squadra Mobile di Campobasso, guidata da Marco Graziano, proseguono senza sosta nel fine settimana nell'ambito dell'inchiesta sulle morti di Pietracatella, avvenute per una presunta intossicazione alimentare. In Questura continuano a essere ascoltati parenti e conoscenti delle due donne, madre e figlia, decedute dopo Natale per un sospetto avvelenamento.
Sentite circa trenta persona in una settimana
In una settimana gli investigatori hanno già raccolto le testimonianze di circa trenta persone. Su quello che si potrebbe definire il "giallo di Pietracatella" la squadra investigativa sta lavorando senza interruzioni per ricostruire quanto accaduto nelle giornate del 23 e 24 dicembre, prima che le due vittime iniziassero a sentirsi male.