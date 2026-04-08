Sciopero nazionale del trasporto aereo il 10 aprile, ecco cosa sapere

Nel corso della giornata di venerdì sono previsti disagi per chi deve volare: dalle 13 alle 17 è infatti in programma una mobilitazione che interesserà i lavoratori degli scali nazionali e in particolare gli aeroporti di Roma, Milano e Napoli. Ecco cosa sapere ascolta articolo

Per chi ha in programma di prendere un aereo, la giornata di venerdì 10 aprile 2026 potrebbe essere potenzialmente difficile. È infatti previsto uno sciopero nazionale del comparto aereo, destinato ad avere effetti su diversi tra i più importanti aeroporti italiani. A proclamare l’agitazione sono stati i sindacati UILT, UIL, UGL-TA, ASTRA e FAST-CONFSAL-AV, che hanno annunciato uno stop di 4 ore, dalle 13 alle 17. Le associazioni chiedono in particolare maggiori tutele contrattuali rispetto ai carichi di lavoro, ai cambiamenti organizzativi e all’aumento dei costi legato anche alla guerra in corso in Medio Oriente, che negli ultimi giorni sta causando disagi a diversi scali, rimasti senza carburante.

Soggetti e aeroporti interessati L’astensione dal lavoro interesserà diverse categorie, come i dipendenti di ENAV, impegnati nelle attività di controllo e coordinamento del traffico nei cieli, e il personale di Techno Sky, società che si occupa della manutenzione e dell’efficienza dei sistemi tecnologici legati alla navigazione aerea. Rientrano inoltre nell’agitazione gli operatori in servizio presso gli ACC di Roma e Milano (i centri di controllo d’area), così come il personale ENAV attivo in alcuni scali strategici, tra cui Milano Malpensa e Napoli. A questi si aggiungono anche gli addetti alla sicurezza di ADR Security, presenti negli aeroporti romani di Fiumicino e Ciampino. La partecipazione simultanea di più comparti rende quindi la mobilitazione particolarmente delicata e ad alto impatto, poiché tocca contemporaneamente la gestione dei voli, il funzionamento delle infrastrutture tecnologiche e i servizi di security aeroportuale a terra. Durante la fascia oraria interessata dalla protesta non si escludono ritardi, soppressioni e possibili criticità operative: per evitare sorprese, ai passeggeri viene consigliato di controllare in tempo reale lo stato del proprio volo tramite i portali ufficiali delle compagnie aeree. Leggi anche Scioperi, manifestazioni e proteste in programma ad aprile: le date