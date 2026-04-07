Prof accoltellata, 15enne di Arezzo esalta l'aggressione: indagato

Prof accoltellata, 15enne di Arezzo esalta aggressione: indagato per istigazione all’odioCronaca
Il ragazzo in un post sui social aveva espresso apprezzamento per lo studente di 13 anni che ha accoltellato la sua insegnante a scuola nella Bergamasca. Ora è indagato per propaganda e istigazione a delinquere "per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa commessa attraverso strumenti informatici". Perquisita l’abitazione e sequestrati cellulare e altri documenti
Un giovane di 15 anni di Arezzo è indagato dalla procura minorile di Firenze per propaganda e istigazione a delinquere "per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa commessa attraverso strumenti informatici". Il giovane, con un post sui social, avrebbe espresso apprezzamento per lo studente di 13 anni che il 25 marzo ha accoltellato la professoressa Chiara Mocchi in una scuola in provincia di Bergamo. Le indagini sono partite dal monitoraggio della Rete svolto dall'Antiterrorismo della Polizia di Stato e dall'intelligence interna. Negli accertamenti è emerso un profilo social, legato agli ambienti dell'estremismo di destra e suprematisti, sul quale erano stati pubblicati post dal contenuto violento che manifestavano anche apprezzamento per l'aggressione del 13enne all'insegnante. Gli investigatori sono risaliti rapidamente al 15enne aretino.
Perquisizione in casa e cellulare sequestrato
Il pm Filippo Focardi ha fatto perquisire l'abitazione del 15enne aretino da cui è emerso lo spaccato di un adolescente animato anche da un forte sentimento di disprezzo verso il mondo femminile. Nel cellulare gli è stato trovato un video realizzato nella sua abitazione in cui lui stesso impugna un grosso coltello da cucina e simula di sferrare fendenti su un cuscino. Al termine della perquisizione sono stati sequestrati, oltre al cellulare e una playstation, anche documenti cartacei in cui erano annotati contenuti che facevano riferimento a responsabili di efferati omicidi ed attentati terroristici.
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Gli ultimi casi di cronaca, che hanno visto due dirigenti scolastici aggrediti a Taranto e nel Foggiano, hanno indotto il ministro dell’Istruzione Valditara ad attivare l'Avvocatura dello Stato, che ha l’incarico di difendere il personale soggetto ad aggressione. Si prevede un provvedimento che inasprisca le pene