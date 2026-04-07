Prof accoltellata, 15enne di Arezzo esalta l'aggressione: indagato

Il ragazzo in un post sui social aveva espresso apprezzamento per lo studente di 13 anni che ha accoltellato la sua insegnante a scuola nella Bergamasca. Ora è indagato per propaganda e istigazione a delinquere "per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa commessa attraverso strumenti informatici". Perquisita l’abitazione e sequestrati cellulare e altri documenti

Un giovane di 15 anni di Arezzo è indagato dalla procura minorile di Firenze per propaganda e istigazione a delinquere "per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa commessa attraverso strumenti informatici". Il giovane, con un post sui social, avrebbe espresso apprezzamento per lo studente di 13 anni che il 25 marzo ha accoltellato la professoressa Chiara Mocchi in una scuola in provincia di Bergamo. Le indagini sono partite dal monitoraggio della Rete svolto dall'Antiterrorismo della Polizia di Stato e dall'intelligence interna. Negli accertamenti è emerso un profilo social, legato agli ambienti dell'estremismo di destra e suprematisti, sul quale erano stati pubblicati post dal contenuto violento che manifestavano anche apprezzamento per l'aggressione del 13enne all'insegnante. Gli investigatori sono risaliti rapidamente al 15enne aretino.