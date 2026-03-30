"Una potentissima emorragia, quasi un litro e mezzo di sangue perso in poco tempo. Un fendente arrivato a mezzo millimetro dall'aorta. Un foulard premuto sul collo, le mani tremanti di chi mi soccorreva, e quel torpore che avanzava rapido mentre la luce intorno a me diventava ombra, e l'ombra diventava addio". La professoressa 57enne Chiara Mocchi ricorda così, affidando una lettera al suo legale Angelo Lino Murtas, l’accoltellamento di mercoledì 25 marzo, quando è stata aggredita da un suo studente della scuola media di Trescore Balneario. Lo definisce "confuso, trascinato e "indottrinato" dai social". Aveva filmato l'accoltellamento per poi pubblicarlo su Telegram.

Mocchi: "Salvata dal coraggio di un altro studente"

Mocchi, che si trova all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, è adesso fuori pericolo. Ancora ricoverata, nella sua lettera ricorda di essere stata “colpita all'improvviso, ripetutamente al collo e al torace” con un pugnale e di essersi salvata solo grazie al “coraggio immenso di un altro mio alunno”, citato come “E.”, che “rischiando la sua stessa vita, ha impedito il peggio".

L'appello a donare il sangue: "Senza quelle gocce non ci sarei più"

La docente torna quindi a ringraziare i soccorritori. "Poi, dal cielo, è arrivata l'eliambulanza del servizio "Blood on Board". Mi hanno caricata in un istante”, scrive. Poi aggiunge: “Nel momento del decollo, ho visto dall'alto le finestre della mia scuola: prima vuote, poi improvvisamente riempirsi dei volti dei miei amati ragazzi. Mi salutavano agitando le mani con disperazione, le lacrime agli occhi. Era come se volessero trattenermi ancora un po' con loro. Ricordo una voce di donna, ferma e urgente "Abbiamo pochi secondi, la stiamo perdendo, ora o mai più." Poi la luce nei miei occhi si è spenta e ho sentito di sprofondare nel buio più profondo. E proprio lì, in quel buio, ho percepito la vita tornare indietro. Come se stesse rientrando lentamente nel mio corpo, attraverso le vene”. Mocchi parla di “una voce maschile” che scandiva: "Ancora una sacca presto, ancora una!". Era il sangue donato, quello che ricominciava a circolare nel mio cuore che riprendeva il suo ritmo". Invita quindi chi leggerà le sue parole a donare il sangue “affinché possa scorrere nelle vene di chi - come me - senza quelle gocce non ci sarebbe più".