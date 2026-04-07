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Femminicidio Vanessa Ballan, Bujar Fandaj patteggia in appello 26 anni e 10 mesi

Cronaca
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Il delitto risale al 19 dicembre 2023 ed è avvenuto a Riese Pio X, in provincia di Treviso. La vittima, che aveva 26 anni ed era incinta del secondo figlio, era stata raggiunta da diverse coltellate mortali. La Corte d’Assise di Treviso aveva condannato il killer all’ergastolo 

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Bujar Fandaj, accusato dell’uccisione di Vanessa Ballan, ha patteggiato in appello una pena a 26 anni e 10 mesi. L’uomo, colpevole del femminicidio della 26enne avvenuto il 19 dicembre 2023 a Riese Pio X, in provincia di Treviso, nel luglio del 2025 era stato condannato all’ergastolo dalla Corte d'Assise di Treviso. Grazie al raggiungimento di un'intesa tra le parti in occasione dell'apertura del processo d'appello, però, la sua condanna è stata convertita in una detenzione di durata minore. Si tratta del risultato di una possibilità contemplata dalla riforma Cartabia, che prevede una riduzione della pena qualora l'imputato già condannato in primo grado rinunci al ricorso per il successivo grado di giudizio.

Cosa è successo

Fandaj, 42 anni, è stato ritenuto colpevole per l'omicidio di Vanessa Ballan che, quando è stata uccisa, aveva 26 anni ed era incinta del secondo figlio. Entrato in casa attraverso l'effrazione di un infisso, l'uomo aveva infierito sulla vittima con vari fendenti di arma da taglio per motivi riconducibili all'interruzione, decisa dalla donna, di una relazione sentimentale extraconiugale tra i due. Al termine del dibattimento di Treviso, il pubblico ministero aveva chiesto una condanna a 28 anni di detenzione ma la corte aveva alla fine optato per l’ergastolo: condanna che in data odierna è stata nuovamente ridotta. 

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La giovane 26enne è stata uccisa lo scorso 19 dicembre sulla porta di casa da un uomo con cui aveva avuto una relazione, denunciato per stalking a ottobre. Alla cerimonia anche il governatore del Veneto Luca Zaia. Nella Regione è giornata di lutto

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