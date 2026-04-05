Pulcini vivi in scatola per Pasqua: l'idea criticata di una scuola

Gli animali sono stati consegnati in piccole scatole decorate a bambini tra i 3 e gli 11 anni. L'iniziativa, pensata con intenti educativi, ha sollevato immediate critiche da parte di associazioni animaliste, famiglie e istituzioni. La Regione Campania è intervenuta attivando i servizi veterinari, mentre la scuola si è scusata ascolta articolo

Sessanta pulcini nati da pochi giorni, chiusi in scatoline decorate con paglia e adesivi, sono stati consegnati nelle mani di bambini all'uscita da scuola. È quello che è accaduto in Campania, tra le province di Napoli e Caserta, dove una scuola paritaria ha trasformato la Pasqua in un'occasione per regalare animali vivi ai propri alunni, senza preavviso e senza il consenso delle famiglie. Una storia che avrebbe potuto passare inosservata, se non fosse stata resa pubblica dal deputato Francesco Emilio Borrelli, che ha diffuso sui social immagini e video della consegna, innescando un'ondata di polemiche destinata a crescere di ora in ora.

L'iniziativa della scuola Ciò che ha colpito, al di là dell'iniziativa in sé, è stato il modo in cui è stata condotta: senza informare i genitori, senza verificare la disponibilità delle famiglie ad accogliere un animale vivo, senza alcuna valutazione preventiva. Madri e padri si sono ritrovati, all'uscita da scuola, a dover gestire un cucciolo appena nato dentro casa propria. I bambini, ignari della fragilità di quegli animali, li trattavano come giocattoli. I pulcini neonati hanno bisogno di temperatura controllata, cure continue e condizioni ambientali precise: portarli in contenitori angusti, esporli a sbalzi di temperatura e al rumore caotico di una giornata scolastica equivale, secondo gli esperti, a sottoporli a stress acuto ea rischio concreto di morte. L'Enpa ha parlato senza mezzi termini di «esposizione a sofferenza», ricordando che quegli animali avrebbero ancora bisogno delle cure della madre. Potrebbe interessarti Buongiorno e buona Pasqua, frasi d'auguri da inviare