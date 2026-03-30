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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 30 marzo: la rassegna stampa

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Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo il caso del cardinale Pizzaballa a Gerusalemme, a cui è stato negato da parte della polizia israeliana l'ingresso nella Chiesa del Santo Sepolcro per celebrare la messa della domenica delle Palme. La vicenda scatena le polemiche, con la premier Meloni che afferma: "Offesa ai credenti". Spazio anche alla Formula 1 con la vittoria di Kimi Antonelli in Giappone: il pilota italiano è il più giovane di sempre in testa al classifica mondiale

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