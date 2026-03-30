Le prime pagine dei quotidiani di oggi 30 marzo: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo il caso del cardinale Pizzaballa a Gerusalemme, a cui è stato negato da parte della polizia israeliana l'ingresso nella Chiesa del Santo Sepolcro per celebrare la messa della domenica delle Palme. La vicenda scatena le polemiche, con la premier Meloni che afferma: "Offesa ai credenti". Spazio anche alla Formula 1 con la vittoria di Kimi Antonelli in Giappone: il pilota italiano è il più giovane di sempre in testa al classifica mondiale
- In apertura lo stop della polizia di Israele all'ingresso nella Chiesa del Santo Sepolcro a Gerusalemme da parte del cardinale Pizzaballa: "Scontro sul Santo Sepolcro". Roma "convoca Peled", mentre il patriarca afferma: "Non era mai successo". Spazio anche all'Iran, con i "piani" degli Usa per "i blitz sul terreno" e Teheran che minaccia di "bruciarli". Spazio anche alla docente ferita da un alunno 13enne: "Mi mancano i miei alunni". In prima pagina anche la Formula 1 con la vittoria di Kimi Antonelli.
- "Divieto shock" è il titolo d'apertura di Repubblica sul caso di Pizzaballa a Gerusalemme, a cui è stato impedito dalla polizia israeliana di celebrare la messa della domenica delle Palme nella Chiesa del Santo Sepolcro. Netanyahu ci ripensa: "Accesso immediato". Spazio anche all'intervista al ministro Crosetto: "Non si può anticipare il voto in tempo di guerra". Poi, il caso delle tre operedi Renoir, Cézanne e Matisse rubate a Parma. Infine, la vittoria di Kimi Antonelli in Giappone: "Il più giovane di tutti i tempi".
- In primo piano il caso di Pizzaballa a Gerusalemme: "Offesi tutti i cattolici". Il commento di Franco Garelli: "Un attacco mortale alla libertà di culto". Intanto in Iran, i piani dei marines su uno "sbarco". I Pasdaran: "Sono pasto per gli squali". In prima pagina anche il fisco: "L'ultimatum delle imprese a Urso e Giorgetti". Poi, la Formula 1 con la vittoria di Kimi Antonelli in Giappone: "Il più giovane di sempre in testa al mondiale".
- In apertura il caso di Pizzaballa nella domenica delle Palme a Gerusalemme: "Il Santo Sepolcro vietato". Sulla vicenda l'Italia "protesta" e la premier Meloni: "Offesa ai credenti". Netanyahu replica: "Garantiremo le celebrazioni". L'intervista al vescovo di Gerusalemme: "Vogliono forzare la nostra comunità a fuggire". Spazio anche al governo con "l'agenda della ripartenza" dopo le dimissioni nei vari dicasteri: "Si valuta un mini rimpasto". Infine, lo sport con le parole di Bruno Conti agli azzurri: "Forza, senza paura".
- In prima pagina la Formula 1, con la vittoria di Kimi Antonelli nel Gp di Giappone che diventa così il nuovo leader della classifica: "Kimi d'Italia". Il pilota è "il più giovane in testa al mondiale di F1". Spazio anche al tennis con il trionfo di Sinner a Miami: "E' sempre super Sinner". E poi la vittoria di Bezzecchi al Moto Gp di Austin. In prima pagina anche i Mondiali di calcio con l'appuntamento di domani in Bosnia: "Azzurri ora mancate solo voi".
- In prima pagina le tre vittorie azzurre di domenica: "Kimi, Sinner e Bezzecchi: c'è un'Italia che fa scuola". Il pilota di Formula 1 trionfa in Giappone, guidando la classifica del Mondiale. Il tennista vince a Miami e il pilota di Moto Gp conquista il podio ad Austin. Spazio anche al calcio, con l'appuntamento di domani sera con Italia-Bosnia.
- In primo piano la vittoria di Kimi Antonelli in Giappone, che diventa "il più giovane di sempre a guidare il campionato di F1". Spazio anche alla MotoGp, con il trionfo di Bezzecchi che "torna in vetta al Mondiale": "Magico tris". In prima pagina anche le parole di Douglas Costa: "Lewa, ascolta: vai alla Juve!". Spazio anche al Torino e la questione dello stadio del Toro: "Il Comune aspetta e spera". Infine, l'appuntamento di domani con Italia-Bosnia.
- In primo piano gli investimenti dei Paesi del Golfo in Italia: "Lusso, bici, yacht". E poi: "Partecipazioni in 4mila società della Penisola: Emirati e Qatar hanno le maggiori quote". Spazio anche alla flat tax per gli affitti: "Primo calo: -2,2% nel 2025". Poi, le iniziative sui social media nel mondo: "Stretta in arrivo su età di accesso e uso". In prima pagina anche la mobilità e i trasporti: "In 7 milioni a rischio povertà".
- In primo piano il caso di Pizzaballa a Gerusalemme: "Protestano Papa, Usa e governi Ue". Spazio anche al caso Bartolozzi dopo le dimissioni: "La destra paga pegno, già mercoledì voterà loo scudo a Bartolozzi". Poi, i lavori post-alluvione in Emilia-Romagna: "Flop del governo: partiti solo 17 cantieri su 216". In prima pagina anche le autostrade e il governo che "prepara la proroga delle concessioni": "C'è un regalo per i Signori del Casello". Infine, la guerra in Medio Oriente: "Petrolio e guerra, il vero business privato di Trump".
- "Messi in croce" è il titolo d'apertura del Giornale sul caso Pizzaballa a Gerusalemme. "L'ira della Meloni e poi le scuse di Netanyahu" sulla vicenda. Spazio anche a Ilaria Salis: "Scoppia il caso sul suo assistente". FdI: "Pregiudicato? Adesso chiarisca". In prima pagina anche l'intelligence israeliana: "Washington e Tel Aviv hanno obiettivi diversi". Poi, le parole della docente ferita da uno studente 13enne: "Pronta a riaccoglierlo". Infine, la vittoria di Kimi Antonelli in Giappone.
- In primo piano la vicenda del cardinale Pizzaballa: "Vietato pregare al Santo Sepolcro: l'offesa di Israele a papa Leone". Dopo l'episodio è arrivata la "condanna della premier e del governo italiano". In risposta, il "rammarico" del presidente israeliano Herzog. Spazio anche al governo Meloni: "I dubbi sul futuro e Meloni inizia il grande repuliRai". L'editoriale di Mario Giro: "La trappola iraniana divide Donald Trump e Netanyahu". E quello di Lorenzo Castellani: "Per la premier il voto sarebbe un rischio".
- In primo piano le "manovre sinistre sul Colle": "Vogliono al Quirinale uno di questi signori", tra Giuliano Amato, Mario Monti, Dario Franceschini e Andrea Riccardi. "Nel campo largo già si tengono le prime riunioni per tentare la scalata più importante", scrive Libero. In prima pagina anche la vicenda del cardinale Pizzaballa a Gerusalemme: "Scoppia la guerra sul Santo Sepolcro". Poi, il caso delle opere rubate a Parma.
- "Quel che resta con Giorgia" è il titolo in prima pagina del Foglio sull'anno che resta alla premier "prima di una nuova campagna elettorale". Spazio anche a Ucraina e Medio Oriente: "Zelensky si intende bene con i paesi del Golfo". Kiev "firma accardi decennali per togliere vantaggi a Mosca". L'editoriale di Claudio Cerasa: "Perché l'Ucraina è lo specchio che svela l'anima della politica". In prima pagina anche il cardinale Pizzaballa "lasciato fuori dal Santo Sepolcro". Infine, "l'Italia che cambia dopo il No" al referendum.
- In primo piano il caso del cardinale Pizzaballa: "Il Santo Sepolcro vietato". Il patriarca di Gerusalemme: "Non era mai successo". E scoppia la protesta dall'Italia. L'analisi di Bruno Forte: "Il valore del dialogo che unisce le religioni". Spazio anche alla politica: "Il 'rimpastino', Zaia e lo scambio Sviluppo-Turismo". Lo scontro sul fisco: "Tavolo governo-industrie". Infine, l'avvistamento a Venezia di un pesce luna in laguna.
- Il caso del cardinale Pizzaballa in apertura: "Santo Sepolcro vietato, ira Italia". La premier Meloni: "Offesa a tutti i credenti". Netanyahu risponde: "Garantiremo le celebrazioni". Spazio anche alla guerra in Medio Oriente: "Usa, attacco di terra più vicino", mentre il Pakistan annuncia "presto colloqui diretti". In prima pagina anche la Formula 1, con la vittoria di Kimi Antonelli in Giappone, che diventa il leader della classifica mondiale.
- In apertura lo "sgarbo" di Israele a Pizzaballa: "Fuori dal Santo Sepolcro". La premier Meloni: "Offesa ai credenti". Spazio anche all'Iran con le "truppe Usa" che si dicono "pronte a invadere". Teheran replica: "Bruceranno". Poi, la politica con la premier che "riflette sul rimpasto". In prima pagina anche il caso delle opere rubate a Parma: capolavori di Renoir, Cézanne e Matisse. Infine, il trionfo di Antonelli in Giappone.