Omicidio Pierina Paganelli, Louis Dassilva oggi sarà sentito in aula

Il delitto risale al 2023. L'imputato dovrebbe avvalersi di un interprete. "Pensiamo che confermerà le dichiarazioni che aveva già reso", hanno fatto sapere i suoi legali Andrea Guidi e Andrea Fabbri

Oggi in tribunale a Rimini sarà la giornata di Louis Dassilva, il 36enne senegalese accusato di aver ucciso la 78enne Pierina Paganelli nel garage della sua abitazione riminese il 3 ottobre 2023 (LE TAPPE: DALL'OMICIDIO AL PROCESSO). Salvo sorprese dell'ultimo minuto, sarà ascoltato durante l'udienza in Corte d'Assise e, secondo quanto si apprende, l'imputato dovrebbe avvalersi di un interprete. "Pensiamo che Louis confermerà le dichiarazioni che aveva già reso e che sposano l'ipotesi difensiva, precisando diverse situazioni", hanno fatto sapere i suoi legali Andrea Guidi e Andrea Fabbri.