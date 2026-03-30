Omicidio Pierina Paganelli, Louis Dassilva oggi sarà sentito in aula

Il delitto risale al 2023. L'imputato dovrebbe avvalersi di un interprete. "Pensiamo che confermerà le dichiarazioni che aveva già reso", hanno fatto sapere i suoi legali Andrea Guidi e Andrea Fabbri
Oggi in tribunale a Rimini sarà la giornata di Louis Dassilva, il 36enne senegalese accusato di aver ucciso la 78enne Pierina Paganelli nel garage della sua abitazione riminese il 3 ottobre 2023 (LE TAPPE: DALL'OMICIDIO AL PROCESSO). Salvo sorprese dell'ultimo minuto, sarà ascoltato durante l'udienza in Corte d'Assise e, secondo quanto si apprende, l'imputato dovrebbe avvalersi di un interprete. "Pensiamo che Louis confermerà le dichiarazioni che aveva già reso e che sposano l'ipotesi difensiva, precisando diverse situazioni", hanno fatto sapere i suoi legali Andrea Guidi e Andrea Fabbri.
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Delitto Garlasco, dalla condanna di Stasi alle nuove indagini. Tappe
Il 13 agosto 2007 la 26enne viene trovata morta dal fidanzato nella villetta di famiglia nel Pavese. Il 24enne è condannato per l'omicidio con sentenza definitiva nel 2017. Nel 2025 nel registro degli indagati finisce Andrea Sempio, già oggetto di indagini (archiviate) in passato. Vengono eseguiti altri accertamenti sul dna ritrovato sotto le unghie della vittima, sugli oggetti sequestrati all'epoca dei fatti, sulle impronte nella casa. E viene indagato l’ex procuratore di Pavia. Pm: “Soldi per scagionare Sempio”