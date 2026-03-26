Profanato cadavere di Pamela Genini, uccisa a Milano dall’ex compagno

Il cadavere di Pamela Genini, la modella di 29 anni uccisa lo sorso ottobre a Milano dall'ex compagno, il 52enne Gianluca Soncin, è stato trafugato e decapitato ed ora è sotto sequestro dell'autorità giudiziaria. La macabra scoperta risale a lunedì scorso. Stando a quanto riportato, gli operai erano al lavoro nel cimitero di Strozza, in provincia di Bergamo, incaricati di spostare il feretro della donna dal loculo in cui era stata collocata dopo il funerale quattro mesi fa, alla tomba di famiglia. Gli addetti ai lavori hanno spiegato che la bara presentava viti saltate e c'era molto silicone sui bordi. Gli inquirenti sono al lavoro per identificare i responsabili e chiarire il movente di questo gesto.