Bombe carta danneggiano locali nell'area archeologica di Paestum

Capaccio Paestum, bombe carta danneggiano locali nell'area archeologica: indagini in corsoCronaca
All’alba, due bombe carta hanno colpito una vineria e un ristorante, causando danni a strutture e attività vicine. Gli ordigni, posizionati all’ingresso del wine bar e nel giardino del ristorante, hanno danneggiato infissi, arredi e spazi esterni. Indagini in corso da parte dei carabinieri, con acquisizione di immagini e testimonianze. Nessuna ipotesi investigativa esclusa
All'alba di oggi, due bombe carta hanno danneggiato due locali della movida nell'area archeologica di Paestum, nel comune di Capaccio Paestum. Le deflagrazioni, avvertite chiaramente nella zona intorno alle 4:30, hanno colpito una vineria e un ristorante molto frequentati, causando danni alle strutture e ad alcune attività vicine. I due esercizi, gestiti da una nota famiglia di imprenditori locali, sono stati presi di mira con ordigni rudimentali che hanno danneggiato infissi, arredi e spazi esterni.
Indagini in corso e rilievi sul posto
Secondo quanto emerso, un ordigno è stato posizionato davanti all'ingresso del wine bar, mentre un secondo sarebbe stato lanciato nel giardino posteriore del ristorante. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale e della compagnia di Agropoli, che hanno avviato le indagini. Sono in corso l'acquisizione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza e la raccolta delle testimonianze dei proprietari e di eventuali testimoni. Presenti anche i vigili del fuoco per le verifiche sulla stabilità degli immobili e la polizia municipale per gli accertamenti. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi investigativa.
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