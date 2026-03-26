Bombe carta danneggiano locali nell'area archeologica di Paestum

All’alba, due bombe carta hanno colpito una vineria e un ristorante, causando danni a strutture e attività vicine. Gli ordigni, posizionati all’ingresso del wine bar e nel giardino del ristorante, hanno danneggiato infissi, arredi e spazi esterni. Indagini in corso da parte dei carabinieri, con acquisizione di immagini e testimonianze. Nessuna ipotesi investigativa esclusa

All'alba di oggi, due bombe carta hanno danneggiato due locali della movida nell'area archeologica di Paestum , nel comune di Capaccio Paestum. Le deflagrazioni, avvertite chiaramente nella zona intorno alle 4:30, hanno colpito una vineria e un ristorante molto frequentati, causando danni alle strutture e ad alcune attività vicine. I due esercizi, gestiti da una nota famiglia di imprenditori locali, sono stati presi di mira con ordigni rudimentali che hanno danneggiato infissi, arredi e spazi esterni.

Indagini in corso e rilievi sul posto



Secondo quanto emerso, un ordigno è stato posizionato davanti all'ingresso del wine bar, mentre un secondo sarebbe stato lanciato nel giardino posteriore del ristorante. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale e della compagnia di Agropoli, che hanno avviato le indagini. Sono in corso l'acquisizione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza e la raccolta delle testimonianze dei proprietari e di eventuali testimoni. Presenti anche i vigili del fuoco per le verifiche sulla stabilità degli immobili e la polizia municipale per gli accertamenti. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi investigativa.