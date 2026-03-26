Il denaro era stato reinvestito nel mercato immobiliare nel territorio toscano. La vicenda nasce dalla denuncia presentata dall'attrice alle autorità elvetiche per una progressiva e significativa depauperazione patrimoniale, riconducibile all'operato di persone incaricate della gestione delle sue disponibilità finanziarie ascolta articolo

Patrimonio milionario “sparito” e ritrovato grazie a un’indagine internazionale che ha fatto luce su una rete di riciclaggio di grande sofisticazione. La Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Firenze, con la Guardia di Finanza, ha disposto il sequestro di beni, opere d’arte e disponibilità finanziarie per circa 20 milioni di euro riconducibili, secondo l’accusa, alla gestione illecita dei patrimoni dell'attrice svizzera Ursula Andress, parte offesa nell'inchiesta. Andress, che ha compiuto 90 anni lo scorso, è celebre per essere stata la prima Bond-Girl del cinema, immortalata con il leggendario bikini bianco in 'Agente 007 - Licenza di uccidere' (1962) su una spiaggia del Mar dei Caraibi, davanti ad un incantato Sean Connery nei panni dell'agente segreto.

L'inchiesta cominiciata in Svizzera L’inchiesta ha origine in Svizzera, dove Andress aveva denunciato una progressiva depauperazione delle sue disponibilità finanziarie affidate a soggetti fiduciari. Le autorità elvetiche hanno rilevato operazioni opache e sofisticate, finalizzate a ostacolare la tracciabilità del denaro. Gli accertamenti hanno permesso di ricostruire un “percorso” di circa 18 milioni di franchi svizzeri, poi reimpiegati in società estere, acquisti immobiliari e opere d’arte di pregio. L’Italia entra nella vicenda quando emergono collegamenti significativi con la provincia di Firenze: a San Casciano Val di Pesa sono stati individuati 11 immobili e 14 terreni tra vigneti e oliveti, oltre a opere d’arte e ulteriori disponibilità finanziarie, tutti considerati