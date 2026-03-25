Sardegna, precipita con il paracadute: morto 51enne

Cosa è successo

Secondo le prime ricostruzioni fatte dai carabinieri, il paracadutista sarebbe arrivato in compagnia di alcuni amici al campo volo in località Is Paulis. L'uomo era un 51enne di Cremona, paracadutista esperto con all'attivo centinaia di lanci. Si sarebbe lanciato da un'altitudine di circa quattromila metri. Durante le fasi finali della discesa, ad alcune decine di metri dal suolo, l'uomo avrebbe effettuato un'improvvisa manovra di virata. Il movimento avrebbe causato un'anomalia nella traiettoria di volo, facendogli perdere il controllo della vela e facendolo precipitare rovinosamente a terra. Le altre persone che si trovavano con lui e il personale del campo volo hanno subito fatto scattare l'allarme. Sul posto sono arrivati i carabinieri e un'ambulanza del 118: i medici hanno tentato a lungo di rianimare il 51enne, ma non c'è stato nulla da fare. I carabinieri hanno avviato le indagini. La salma è stata sequestrata.