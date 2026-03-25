Famiglia nel bosco, oggi La Russa riceve i genitori Catherine e Nathan

L’appuntamento è per le 12.30 a Palazzo Giustiniani, come ha riferito anche una nota della presidenza del Senato. I tre figli della coppia intanto rimangono ancora ospiti della casa famiglia a Vasto
Oggi è il giorno dell’incontro tra il presidente del Senato, Ignazio La Russa, e i genitori della cosiddetta “famiglia nel bosco”, ossia Catherine Birmingham e Nathan Trevallion. L’appuntamento è per le 12.30 a Palazzo Giustiniani, come ha riferito anche una nota della presidenza del Senato. Intanto, ieri, 24 marzo, Catherine Birmingham ha affermato di "non voler più litigare con nessuno, sto dicendo sì a tutte le richieste", come riportato da Dentro la notizia. Nel mentre i suoi tre figli rimangono ancora ospiti della casa famiglia a Vasto.
Le prossime tappe
Secondo quanto emerso dagli ultimi sviluppi del caso, la situazione della famiglia dovrebbe sbloccarsi nelle prossime settimane. I due coniugi hanno acconsentito a esser ospitati nell’appartamento in frazione Fonte La Casa, messo a disposizione dal Comune di Palmoli, a pochi passi dall’istituto comprensivo scolastico. Il Comune pagherà le bollette domestiche. Nel mentre dovrebbe essere presentata al Comune di Palmoli anche la richiesta di ristrutturazione – Scia – della vecchia proprietà di famiglia. Allo stesso tempo, come riportano diversi giornali, dopo la separazione dai figli, si lavora per riaprire agli incontri tra i piccoli e la loro mamma, che non erano stati esclusi dall’ordinanza del 5 marzo scorso.
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