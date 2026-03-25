Famiglia nel bosco, oggi La Russa riceve i genitori Catherine e Nathan

Oggi è il giorno dell’incontro tra il presidente del Senato, Ignazio La Russa, e i genitori della cosiddetta “famiglia nel bosco”, ossia Catherine Birmingham e Nathan Trevallion. L’appuntamento è per le 12.30 a Palazzo Giustiniani, come ha riferito anche una nota della presidenza del Senato. Intanto, ieri, 24 marzo, Catherine Birmingham ha affermato di "non voler più litigare con nessuno, sto dicendo sì a tutte le richieste", come riportato da Dentro la notizia. Nel mentre i suoi tre figli rimangono ancora ospiti della casa famiglia a Vasto.