Le novità saranno comunicate dal ministero che in questi giorni ha ricevuto il documento redatto dalla commissione, presieduta dalla professoressa Loredana Perla, incaricata di rivedere materie e programmi. "Serviva una rivisitazione e rimodulazione dei programmi in un'ottica attuale più vicina al mondo degli studenti e alle competenze che servono per il futuro", è il commento positivo di Cristina Costarelli, presidente dei presidi di ANP Lazio

I licei italiani hanno un nuovo programma scolastico. Torna la geografia, arriva l’Intelligenza artificiale e compare anche la possibilità di studiare alcune materie direttamente in lingua straniera. Le novità entreranno in vigore dall’anno scolastico 2026/2027 e sono contenute in un documento che il ministero dell’Istruzione non ha ancora divulgato ma del quale è già trapelata qualche anticipazione. A confermare la conclusione della revisione del programma per i licei è stata la stessa professoressa Loredana Perla, presidente della commissione incaricata di rivedere materie e argomenti che saranno affrontati nelle classi. "Abbiamo concluso il nostro lavoro e lo abbiamo consegnato, sarà poi il ministero a darne comunicazione", ha confermato Perla che, prima di dedicarsi ai programmi dei licei, insieme alla commissione composta da oltre 130 persone tra accademici, docenti e dirigenti scolastici, si era già occupata dei nuovi programmi alla scuola primaria.