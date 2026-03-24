Incidente a Napoli, morto lo scrittore e architetto Italo Ferraro

La vittima è stata investita ieri sera in corso Vittorio Emanuele. Le sue condizioni sono apparse subito critiche: è stato trasportato d'urgenza in codice rosso all'Ospedale Pellegrini dove è deceduto questa mattina
Dopo l’investimento mortale di due donne avvenuto domenica sera, un nuovo episodio ha segnato le strade della città di Napoli: lo scrittore e architetto Italo Ferraro, 84 anni, è deceduto in un incidente stradale avvenuto ieri sera in corso Vittorio Emanuele. L’incidente si è verificato intorno alle 19:30, all’altezza del civico 532. Secondo una prima ricostruzione, Ferraro stava attraversando la carreggiata quando è stato investito da un motociclo Aprilia Sport City 125, condotto da una donna di 27 anni e diretto verso Piazza Mazzini. Le sue condizioni sono apparse immediatamente critiche. Trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale Pellegrini, Ferraro è deceduto intorno alle 5:00 di questa mattina nonostante gli sforzi dei sanitari.
Si indaga sulla dinamica dell'incidente
La salma è stata posta a disposizione dell’Autorità giudiziaria per l’eventuale esame autoptico. La conducente del motociclo è stata invece trasferita all’ospedale Cto per le cure del caso. Sul luogo dell’impatto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale – Unità operativa Scampia, che hanno effettuato i rilievi tecnici per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Il motociclo è stato posto sotto sequestro e alla conducente è stata ritirata la patente di guida. Sono stati eseguiti accertamenti urgenti per verificare l’eventuale stato di alterazione della giovane al momento dell’impatto.
Leggi anche
Napoli, investe due sorelle: ubriaco e recidivo alla guida
Le sue pubblicazioni principali
Ferraro, come si legge sul sito Oikos Edzioni, ha svolto parallelamente attività di insegnamento universitario, progettazione e ricerca. Tra le pubblicazioni si ricordano 'L'architettura contraddetta', 'Studenti architetti', 'Architettura, scuola, città', 'La costruzione della città'. Dalla fine degli anni '80 ha svolto un'ampia attività di ricerca sulla città storica e moderna, italiana ed europea, concentrandosi infine negli studi sulla città di Napoli fino al grande progetto di 'Napoli. Atlante della Città Storica'.