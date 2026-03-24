Incidente a Napoli, morto lo scrittore e architetto Italo Ferraro

La vittima è stata investita ieri sera in corso Vittorio Emanuele. Le sue condizioni sono apparse subito critiche: è stato trasportato d'urgenza in codice rosso all'Ospedale Pellegrini dove è deceduto questa mattina ascolta articolo

Dopo l’investimento mortale di due donne avvenuto domenica sera, un nuovo episodio ha segnato le strade della città di Napoli: lo scrittore e architetto Italo Ferraro, 84 anni, è deceduto in un incidente stradale avvenuto ieri sera in corso Vittorio Emanuele. L’incidente si è verificato intorno alle 19:30, all’altezza del civico 532. Secondo una prima ricostruzione, Ferraro stava attraversando la carreggiata quando è stato investito da un motociclo Aprilia Sport City 125, condotto da una donna di 27 anni e diretto verso Piazza Mazzini. Le sue condizioni sono apparse immediatamente critiche. Trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale Pellegrini, Ferraro è deceduto intorno alle 5:00 di questa mattina nonostante gli sforzi dei sanitari.

Si indaga sulla dinamica dell'incidente La salma è stata posta a disposizione dell’Autorità giudiziaria per l’eventuale esame autoptico. La conducente del motociclo è stata invece trasferita all’ospedale Cto per le cure del caso. Sul luogo dell’impatto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale – Unità operativa Scampia, che hanno effettuato i rilievi tecnici per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Il motociclo è stato posto sotto sequestro e alla conducente è stata ritirata la patente di guida. Sono stati eseguiti accertamenti urgenti per verificare l’eventuale stato di alterazione della giovane al momento dell’impatto. Leggi anche Napoli, investe due sorelle: ubriaco e recidivo alla guida