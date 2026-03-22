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Napoli, due donne travolte e uccise da un'auto

Cronaca

Il fatto è avvenuto nella zona di Porta Nolana. Secondo le testimonianze, le due stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali e sono state investite da una vettura che procedeva ad alta velocità

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Due donne sono state travolte e uccise da un'auto a Napoli, nella zona di Porta Nolana. Secondo alcune testimonianze, stavano attraversando la strada quando una vettura che procedeva ad alta velocità le ha investite. Le due vittime stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali, in una zona scarsamente illuminata, quando è avvenuto l'incidente. La vettura investitrice ha terminato la corsa urtando contro un'altra auto in sosta. Sul posto ci sono i carabinieri e la polizia municipale. Le donne uccise sono entrambe di nazionalità ucraina. Una è morta sul colpo, l'altra poco dopo il ricovero nell'ospedale del Mare. 

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