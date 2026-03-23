L'ex primo ministro francese socialista è deceduto ieri. A gennaio aveva detto di aver subito ''un'operazione seria'', senza però rivelarne i dettagli. E' stato a capo del governo francese dal 1997 al 2002 e segretario del Partito socialista dal 1981 al 1988 e di nuovo dal 1995 al 1997
L'ex primo ministro socialista Lionel Jospin è morto ieri all'età di 88 anni, ha annunciato oggi la sua famiglia. A gennaio, Jospin aveva fatto intendere di essersi sottoposto a "un intervento chirurgico importante", senza però rivelarne i dettagli. Capo del governo dal 1997 al 2002, primo segretario del Partito Socialista dal 1981 al 1988 e nuovamente dal 1995 al 1997, Jospin si era candidato senza successo alla presidenza francese nel 1995 e nel 2002.
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Sarkozy compie 71 anni: la storia politica dell'ex presidente francese
Figura controversa ma innegabilmente influente. La sua carriera, ricca di successi e segnata da ombre giudiziarie, riflette la complessità di un personaggio che ha lasciato un segno indelebile nella storia recente della Francia e non solo