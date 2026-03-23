Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Addio a Lionel Jospin, l'ex premier francese è morto all'età di 88 anni

Mondo

L'ex primo ministro francese socialista è deceduto ieri. A gennaio aveva detto di aver subito ''un'operazione seria'', senza però rivelarne i dettagli. E' stato a capo del governo francese dal 1997 al 2002 e  segretario del Partito socialista dal 1981 al 1988 e di nuovo dal 1995 al 1997

 

ascolta articolo

L'ex primo ministro socialista Lionel Jospin è morto ieri all'età di 88 anni, ha annunciato oggi la sua famiglia. A gennaio, Jospin aveva fatto intendere di essersi sottoposto a "un intervento chirurgico importante", senza però rivelarne i dettagli. Capo del governo dal 1997 al 2002, primo segretario del Partito Socialista dal 1981 al 1988 e nuovamente dal 1995 al 1997, Jospin si era candidato senza successo alla presidenza francese nel 1995 e nel 2002.

FOTOGALLERY

©Ansa

1/11
Mondo

Sarkozy compie 71 anni: la storia politica dell'ex presidente francese

Figura controversa ma innegabilmente influente. La sua carriera, ricca di successi e segnata da ombre giudiziarie, riflette la complessità di un personaggio che ha lasciato un segno indelebile nella storia recente della Francia e non solo

Vai alla Fotogallery

Mondo: Ultime notizie

Iran, Teheran: "Distruzione totale" se Usa attaccano centrali nucleari

live Mondo

Rischio di un'ulteriore escalation della guerra, dopo l'ultimatum di Trump all'Iran: apra Hormuz...

Trump: ultimatum a Iran. Pasdaran: Pronti a chiudere Hormuz

Mondo

"Se l'Iran non aprirà completamente lo Stretto entro 48 ore, gli Stati Uniti annienteranno le...

Witkoff: Colloqui costruttivi. Zelensky: Usa guardano a Iran

Mondo

“Continuano gli sforzi di mediazione per un accordo di pace”, ha detto l’inviato speciale di...

Comunali Francia, Parigi, Lione e Marsiglia a sinistra. Nizza a RN

Mondo

Queste elezioni sono le ultime consultazioni importanti prima delle Presidenziali del prossimo...

Elezioni Germania, storica vittoria della Cdu in Renania. Balzo Afd

Mondo

L'Unione cristiano democratica del cancelliere Merz trionfa con oltre il 30% nella roccaforte...

Mondo: I più letti