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Pontida, Funerali Bossi tra cori e contestazioni

Politica

A Pontida si sono svolti i funerali di Umberto Bossi tra partecipazione e tensioni. Militanti della Lega hanno alternato applausi e cori identitari, mentre non sono mancate contestazioni politiche, in un clima segnato da forte emotività e divisioni interne.

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