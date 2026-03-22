Pontida, Funerali Bossi tra cori e contestazioni

A Pontida si sono svolti i funerali di Umberto Bossi tra partecipazione e tensioni. Militanti della Lega hanno alternato applausi e cori identitari, mentre non sono mancate contestazioni politiche, in un clima segnato da forte emotività e divisioni interne.
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