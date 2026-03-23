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Inseguimento a Cerignola, due poliziotti feriti in provincia di Foggia

Cronaca

Uno dei due ha riportato la frattura di una gamba. "Non ci facciamo né ci faremo intimidire da questi violenti che sono contro ogni forma di legalità", ha detto il segretario provinciale del Sap, il sindacato autonomo di Polizia

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Due agenti di polizia sono rimasti feriti, di cui uno con prognosi di 40 giorni, in un incidente stradale avvenuto nel corso di un inseguimento nel foggiano. 

L'incidente

Negli scorsi giorni a Cerignola una pattuglia della polizia è intervenuta per un furto di auto: da lì è nato un inseguimento per le vie del centro per circa quattro chilometri, che si è poi concluso con uno scontro tra i due mezzi alla periferia della città. Sul posto sono intervenuti altri agenti della polizia che hanno bloccato il conducente del mezzo rubato, trovato in possesso anche di alcuni grammi di sostanze stupefacenti. I due poliziotti a bordo dell'auto di servizio sono rimasti feriti. Uno dei due ha riportato la frattura di una gamba, è stato ricoverato all'ospedale ed è stato giudicato guaribile in 40 giorni. 

 

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Le parole del sindacato

"Sappiano tutti e lo diciamo ormai da tempo che i delinquenti e tutte le forme di delinquenza esistenti in questa provincia, non intimidiranno i poliziotti oggetti delle vili aggressioni. Non ci facciamo né ci faremo intimidire da questi violenti che sono contro ogni forma di legalità. Il Sap e i poliziotti di Capitanata sono a fianco dei colleghi, continuando il nostro instancabile dovere senza se e senza ma. Non possiamo, però non denunziare la cronica sofferenza dei colleghi che quotidianamente prestano la loro attività in questa terra con dignità e professionalità", ha detto il segretario provinciale del Sap, il sindacato  autonomo di Polizia.

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