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Donna accoltellata a Milano durante una lite, polizia ferma un 49enne

Cronaca

L'aggressione è avvenuta ieri. La vittima è ricoverata al Niguarda, la prognosi è riservata. Gli inquirenti ipotizzano che dietro l'attacco ci siano vicende di droga e prostituzione

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Gli agenti della polizia hanno fermato per tentato omicidio e lesioni aggravate un 49enne, con precedenti, che ieri in un'abitazione nei pressi di via Livraghi, nella zona est di Milano, ha accoltellato all'addome una donna di 31 anni durante una lite tra più persone per ragioni economiche su cui gli agenti stanno indagando. Sullo sfondo potrebbero esserci vicende di droga e prostituzione.

La vittima in prognosi riservata

La donna era stata trovata per strada con una coltellata all'addome ed è ancora in prognosi riservata. Anche un amico della vittima è stato ferito con una coltellata al braccio. Gli agenti stanno analizzando i telefoni dei presenti al momento della lite, i motivi e i rapporti tra la donna e l'aggressore tra i quali sembra esserci stata una relazione interrotta un anno fa. Il fermato è stato trovato a casa di un amico in zona Inganni.

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