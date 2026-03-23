Roma, donna trovata morta al liceo Vivona all'Eur

Non si tratterebbe né di una studentessa né di una lavoratrice. L'istituto è stato chiuso e sul posto la scientifica sta già eseguendo i rilievi

Questa mattina è stato trovato il corpo senza vita di una donna, davanti alle scale di emergenza del liceo Francesco Vivona, nel quartiere Eur di Roma. Sembra che la donna fosse in pigiama. Non si tratterebbe né di una studentessa né di una lavoratrice dell'istituto. La scuola è stata chiusa.

Polizia sul posto

Sul sito dell'istituto è stata pubblicata una circolare per annunciare la chiusura straordinaria della scuola: "Si comunica che, a causa di una situazione di particolare gravità verificatasi nelle immediate vicinanze della sede di via della Fisica, tale sede rimarrà chiusa per l’intera mattinata scolastica. La decisione è stata assunta in via precauzionale, per motivi di sicurezza e a tutela dell’intera comunità scolastica.

Seguiranno eventuali aggiornamenti". Sul posto sta lavorando la polizia, con la scientifica che sta già eseguendo i rilievi. Sono presenti anche i tecnici di Città Metropolitana: nella scuola è attivo un cantiere per la riqualificazione di alcune parti dell’edificio. Al momento sono in corso le indagini per risalire all'identità della giovane, anche attraverso la comparazione con un'altra donna la cui scomparsa è stata denunciata dai parenti.