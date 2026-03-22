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Incidente nel Barese tra moto e auto della polizia: morto un agente

Cronaca

A quanto si apprende, la vittima era bordo di una motocicletta di grossa cilindrata che, per cause in corso di accertamento, ha impattato violentemente contro la macchina. Aperta un'indagine per capire la dinamica 

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Un motociclista, poliziotto fuori servizio, è deceduto nello scontro con un'auto della polizia. L'incidente stradale mortale si è verificato intorno alle 14 sulla strada provinciale 110 che collega Bari a Modugno, nella zona dello stadio San Nicola. A quanto si apprende, la vittima era bordo di una moto di grossa cilindrata che, per cause in corso di accertamento, ha impattato violentemente contro la macchina. Sul posto, per i rilievi e ricostruire l'esatte dinamica del sinistro, ci sono Polizia locale, carabinieri e polizia di Stato. Subito dopo l'incidente, sono stati chiamati i soccorsi, ma gli operatori sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del motociclista.

Chi era l'agente deceduto

Il pm di turno Claudio Pinto ha disposto il sequestro dei mezzi e il trasferimento della salma nell'istituto di medicina legale per valutare se disporre l'autopsia. La vittima, Vincenzo Lorusso, 53 anni, lavorava alla polizia di Frontiera. Nell'incidente sono rimaste ferite anche le due persone che erano a bordo dell'auto, entrambe in servizio alla Questura di Bari, un poliziotto di 56 anni e una agente donna di 35 anni. I due feriti sono stati soccorsi e trasportati in codice giallo all'ospedale Di Venere di Carbonara. 

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