Incidente nel Barese tra moto e auto della polizia: morto un agente

Un motociclista, poliziotto fuori servizio, è deceduto nello scontro con un'auto della polizia. L'incidente stradale mortale si è verificato intorno alle 14 sulla strada provinciale 110 che collega Bari a Modugno, nella zona dello stadio San Nicola. A quanto si apprende, la vittima era bordo di una moto di grossa cilindrata che, per cause in corso di accertamento, ha impattato violentemente contro la macchina. Sul posto, per i rilievi e ricostruire l'esatte dinamica del sinistro, ci sono Polizia locale, carabinieri e polizia di Stato. Subito dopo l'incidente, sono stati chiamati i soccorsi, ma gli operatori sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del motociclista.