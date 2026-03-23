Carsoli, regala Gratta e Vinci da 500mila € alla fidanzata: lei scappa, esposto in ProcuraCronaca
Dopo aver scoperto la vincita, la donna si è recata nel suo istituto di credito per depositare il biglietto. Il compagno si sarebbe poi rivolto alla Guardia di finanza per chiarire le dinamiche che hanno portato al suo improvviso allontanamento
Ha scelto di rivolgersi alla Guardia di finanza l'operaio di origine rumena che, nei giorni scorsi, aveva regalato alla fidanzata un gratta e vinci. Il biglietto, risultato poi vincente, ha fruttato alla donna ben 500 mila euro, ma subito dopo il deposito in banca lei è sparita nel nulla. Dopo un giorno di attesa e nessuna notizia, l'uomo si è presentato alle forze dell'ordine accompagnato da un legale per presentare un esposto. L'obiettivo è chiarire "i contorni della vicenda" e capire cosa abbia spinto la compagna ad allontanarsi improvvisamente dopo la scoperta della vincita. Agli amici, l'operaio avrebbe confidato il timore che la donna voglia tenere l'intero premio per sé.
Il biglietto acquistato per la Giornata della donna
Il gratta e vinci era stato comprato l'8 marzo al Bar di Renato di Carsoli, un comune di 4 mila abitanti in provincia dell'Aquila. Si trattava di un regalo alternativo alla tradizionale mimosa pensato in occasione della Giornata della donna. Il biglietto da pochi euro si è rivelato quello fortunato da mezzo milione. L'uomo, dopo averlo regalato, se n'era quasi dimenticato, finché non ha appreso della vincita dai racconti dei concittadini.
Le ultime tracce della donna
Il giorno della scomparsa, la donna si era recata proprio nel bar dove era stato acquistato il biglietto per verificare la combinazione di numeri vincente, controllandola due volte. Subito dopo si era diretta al suo istituto di credito per depositare il biglietto. Da quel momento, nessuno l'ha più vista. Il biglietto appartiene alla serie Color Puzzle, uno degli ultimi giochi introdotti sul mercato. Costa 5 euro e prevede un premio massimo proprio di 500 mila euro.