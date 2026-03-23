Ha scelto di rivolgersi alla Guardia di finanza l'operaio di origine rumena che, nei giorni scorsi, aveva regalato alla fidanzata un gratta e vinci. Il biglietto, risultato poi vincente, ha fruttato alla donna ben 500 mila euro, ma subito dopo il deposito in banca lei è sparita nel nulla. Dopo un giorno di attesa e nessuna notizia, l'uomo si è presentato alle forze dell'ordine accompagnato da un legale per presentare un esposto. L'obiettivo è chiarire "i contorni della vicenda" e capire cosa abbia spinto la compagna ad allontanarsi improvvisamente dopo la scoperta della vincita. Agli amici, l'operaio avrebbe confidato il timore che la donna voglia tenere l'intero premio per sé.