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Esplode palazzina a Roma, le immagini del crollo e dei soccorsi. FOTO

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©Ansa

Il crollo è avvenuto in via Tavagnasco, nella zona di Ponte Galeria. Secondo i Vigili del fuoco, l'esplosione ha coinvolto tre villette e sarebbe stata causata da una bombola di gpl. I due feriti, marito e moglie di 84 e 86 anni sono ricoverati in codice rosso. Sul posto anche il sindaco Gualtieri 

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