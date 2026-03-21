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Arezzo, 30enne ucciso a colpi di pistola: fermato presunto autore

Cronaca

Un uomo di origine albanese è stato ucciso con colpi di arma da fuoco poco prima di mezzanotte nella zona di Olmo, davanti a un locale. Il presunto responsabile, un 35enne residente in zona, è stato fermato e arrestato dalla polizia. Indagini in corso per chiarire la dinamica dell’omicidio

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Omicidio poco prima di mezzanotte, nella zona di Olmo, ad Arezzo. Un uomo di origini albanesi di 30 anni è stato ucciso con colpi di arma da fuoco davanti a un locale. È successo nei pressi di una rotatoria, in un piazzale vicino ad attività commerciali e altri edifici, in una zona molto frequentata. Il presunto omicida è già stato fermato e arrestato dalla polizia: si tratterebbe di un 35enne, anche lui di origine albanese e residente nella zona. Tra i due ci sarebbe stato un contrasto, le cui cause sono al vaglio della Squadra mobile.

Indagini in corso 

 

Sul posto sono intervenuti gli uomini della Squadra Mobile della Questura di Arezzo e i carabinieri. A dare l’allarme è stato un avventore, poco prima della mezzanotte tra venerdì 20 e sabato 21 marzo. I soccorsi si sono rivelati inutili: il trentenne è stato trovato senza vita in una pozza di sangue. La salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale San Donato di Arezzo. Gli investigatori hanno rintracciato il presunto responsabile nelle vicinanze: l’uomo non ha opposto resistenza ed è stato arrestato. Le indagini sono coordinate dal pubblico ministero Emanuela Greco.

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