Confermata la condanna all’ergastolo per Aldo Rodolfo Di Nunzio, l’ex vigile del fuoco di 73 anni accusato di aver ucciso la moglie a Lanciano, in provincia di Chieti, il 15 luglio 2022. La vittima, Annamaria D'Eliseo, aveva 60 anni e faceva la collaboratrice scolastica: era stata trovata morta in località Iconicella di Lanciano, nell’abitazione della coppia, e gli indizi avevano inizialmente fatto pensare a un suicidio. Stando a quanto poi accertato dalle autorità, il marito aveva strangolato la moglie con alcuni fili elettrici nella rimessa-garage cercando poi di inscenare un gesto volontario da parte della donna. L’autopsia e altri indizi avevano poi confermato che la morte non era compatibile con l’impiccagione e Di Nunzio era stato arrestato e condannato all’ergastolo in primo grado dalla Corte d'Assise di Lanciano.