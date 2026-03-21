Ascoli, sospetta intossicazione da botulino: famiglia in ospedale. Filtra cauto ottimismoCronaca
Dopo gli esami filtra cauto ottimismo per la famiglia che ha consumato una mousse a base di salmone, acquistata in un supermercato. In via precauzionale, lo stesso prodotto era stato recentemente ritirato dal commercio proprio per il sospetto che potesse contenere botulino
Un'intera famiglia, composta da padre, madre e due figli minorenni è stata ricoverata presso l'ospedale "Mazzoni" di Ascoli Piceno. La causa, in una prima fase, è stata attribuita al consumo di una mousse a base di salmone, acquistata in un supermercato. In via precauzionale, lo stesso prodotto era stato recentemente ritirato dal commercio proprio per il sospetto che potesse contenere botulino.
Gli esami
La famiglia, che risiede a Castel di Lama (Ascoli Piceno), ha accusato forti dolori addominali, manifestando anche diarrea e vomito. A lanciare l'allarme era stata la mamma, proprio dopo aver letto l'avviso del ministero della Salute con l'indicazione di non consumare il prodotto e di riportarlo al punto vendita. Tutti e quattro i membri della famiglia sono stati sottoposti a una serie di esami del sangue.
Cauto ottimismo
Dopo gli stessi esami filtra cauto ottimismo dall'ospedale Mazzoni. Padre, madre e i due figli, infatti, sono stati sottoposti a tutti gli accertamenti del caso che, al momento, sembrerebbero escludere la grave intossicazione, anche alla luce dei sintomi, complessivamente più blandi rispetto a quelli che generalmente provoca una da botulino. Tutti rimarranno comunque in osservazione al Pronto soccorso del nosocomio fino a quando tutti i dubbi saranno fugati del tutto. Del caso si stanno occupando i sanitari dell'unità di emergenza, del servizio d'igiene e del servizio veterinario che, su indicazione della direzione dell'Ast di Ascoli che segue l'evolversi della situazione, stanno compiendo tutti gli accertamenti che il protocollo richiede in casi di sospetta intossicazione da botulino
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Alcuni microrganismi – il più noto è il Clostridium botulinum – producono tossine che sono in grado di portare a una malattia neuro-paralitica. Il botulismo si manifesta in diverse forme, tra cui quella legata al consumo di alimenti a rischio: conserve e semi-conserve su tutti. Le sostanze pericolose vengono neutralizzate dal calore e si formano solo in assenza di ossigeno