Dopo gli esami filtra cauto ottimismo per la famiglia che ha consumato una mousse a base di salmone, acquistata in un supermercato. In via precauzionale, lo stesso prodotto era stato recentemente ritirato dal commercio proprio per il sospetto che potesse contenere botulino

Un'intera famiglia, composta da padre, madre e due figli minorenni è stata ricoverata presso l'ospedale "Mazzoni" di Ascoli Piceno. La causa, in una prima fase, è stata attribuita al consumo di una mousse a base di salmone, acquistata in un supermercato. In via precauzionale, lo stesso prodotto era stato recentemente ritirato dal commercio proprio per il sospetto che potesse contenere botulino.

Gli esami

La famiglia, che risiede a Castel di Lama (Ascoli Piceno), ha accusato forti dolori addominali, manifestando anche diarrea e vomito. A lanciare l'allarme era stata la mamma, proprio dopo aver letto l'avviso del ministero della Salute con l'indicazione di non consumare il prodotto e di riportarlo al punto vendita. Tutti e quattro i membri della famiglia sono stati sottoposti a una serie di esami del sangue.