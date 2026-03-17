Secondo un recente studio pubblicato sulla rivista Animals, che ha preso in esame tutti gli episodi registrati tra il 2009 e il 2025 nel nostro Paese, la maggior parte dei casi sarebbero stati prevenibili. Molte delle vittime sono over 65 e bambini, soprattutto sotto i 4 anni d'età. E la maggior parte dei casi avviene in ambienti privati, come abitazioni e giardini, e riguarda animali di proprietà