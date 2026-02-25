Dopo il caso di Glovo, le verifiche dei Carabinieri hanno evidenziato condizioni di forte bisogno tra i dipendenti e compensi fino al 90% inferiori ai minimi contrattuali. La Procura ha nominato un amministratore giudiziario per vigilare sulle pratiche aziendali e sulle tutele dei lavoratori
La Procura di Milano ha disposto il controllo giudiziario di Deliveroo, estendendo così l’indagine sul caporalato nel settore del food delivery che aveva già coinvolto Foodinho‑Glovo. Su delega del pm Paolo Storari, i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno eseguito un provvedimento d’urgenza che prevede la nomina di un amministratore giudiziario incaricato di vigilare sulle modalità di gestione dei rider.
Le accuse: sfruttamento e paghe sotto la soglia di povertà
Dagli accertamenti emerge un quadro definito dagli inquirenti come "stato di bisogno" dei lavoratori che consegnano per la piattaforma. Le verifiche hanno rilevato compensi fino al 90% inferiori rispetto ai minimi previsti dalla contrattazione collettiva e persino al di sotto della soglia di povertà. Secondo la Procura, si tratta di retribuzioni "non proporzionate né alla qualità né alla quantità del lavoro prestato", un elemento che rafforza l'ipotesi di sfruttamento sistemico.
Leggi anche
Glovo Foodinho, rider e caporalato: controlli dei CC
Lavoro, occupazione record ma la crescita riguarda solo gli over 50
La disoccupazione è ai minimi negli ultimi 20 anni mentre i tassi di occupazione non sono mai stati così alti. Crescono in particolare i tempi indeterminati. Questo boom però non si estende alle fasce più giovani e le giovani donne. Anche di questo si è parlato nell’ultima puntata di 'Numeri', approfondimento di Sky TG24