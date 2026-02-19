Il fatto è avvenuto alla periferia di Napoli, a San Giovanni a Teduccio. Il giovane è stato identificato dai carabinieri grazie alle immagini riprese in HD dallo stesso 28enne che si era inquadrato da solo mentre sistemava gli ultimi dettagli prima del volo. Ora è agli arresti domiciliari in attesa di giudizio

Ha provato a spiare la sua ex usando un drone ma è stato scoperto: così un ragazzo di 28 anni di Napoli è stato arrestato per atti persecutori e ora si trova ai domiciliari. Il giovane ha fatto decollare il suo velivolo per posizionarlo davanti al balcone di casa della ex compagna e tenerla sotto controllo. Il drone però è sfuggito al controllo del proprietario ed è andato a schiantarsi contro la finestra della donna che si è così accorta di essere spiata. Il 28enne ha provato a scappare ma la ex fidanzata, capito il trucco, ha subito chiamato il 112. Il fatto è accaduto alla periferia di Napoli, a San Giovanni a Teduccio.