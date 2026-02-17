ILa Polizia è al lavoro per fare luce sul caso, reso complesso dalla scarsa collaborazione del giovane nel ricostruire la dinamica dell'aggressione. Si scava nei filmati di sicurezza per capire se dietro il gesto ci siano le recenti tensioni che stanno scuotendo i Quartieri Spagnoli

Momenti di tensione nel cuore di Napoli, dove il figlio minore della nota tiktoker Rita De Crescenzo è rimasto vittima di un'aggressione, dai contorni ancora poco chiari, con arma da taglio. Il giovane si è presentato nel pomeriggio di lunedì al pronto soccorso dell'ospedale Pellegrini con una ferita a una gamba. Le sue condizioni non sono gravi e la prognosi è di sette giorni.