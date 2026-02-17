Offerte Sky
Napoli, ferito a coltellate a una gamba il figlio dell'influencer Rita De Crescenzo

Cronaca
©Ansa

ILa Polizia è al lavoro per fare luce sul caso, reso complesso dalla scarsa collaborazione del giovane nel ricostruire la dinamica dell'aggressione. Si scava nei filmati di sicurezza per capire se dietro il gesto ci siano le recenti tensioni che stanno scuotendo i Quartieri Spagnoli

ascolta articolo

Momenti di tensione nel cuore di Napoli, dove il figlio minore della nota tiktoker Rita De Crescenzo è rimasto vittima di un'aggressione, dai contorni ancora poco chiari, con arma da taglio. Il giovane si è presentato nel pomeriggio di lunedì al pronto soccorso dell'ospedale Pellegrini con una ferita a una gamba. Le sue condizioni non sono gravi e la prognosi è di sette giorni.

Le indagini

Sull'episodio, avvenuto in zona Montesanto, indaga la Polizia di Stato. Gli inquirenti devono però fare i conti con la reticenza del ragazzo, che finora ha mostrato scarsa collaborazione nel ricostruire la dinamica dei fatti. Le indagini si concentrano ora sulle immagini della videosorveglianza per verificare se l'evento sia collegato alle recenti tensioni tra i Quartieri Spagnoli e il Pallonetto di Santa Lucia.

