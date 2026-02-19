Incidente mortale sul Gra a Roma, una vittima e traffico in tilt

Una persona è morta a Roma in uno scontro tra un'auto e una moto. L'incidente è avvenuto sul Grande raccordo anulare al Km 58,900, nel tratto compreso tra l’EUR e la via del Mare. Al momento il transito è garantito lungo la corsia di emergenza e ci sono code nel tratto interessato. Lo rende noto l'Anas il cui personale è sul posto con le forze dell'ordine per la gestione della viabilità e il ripristino delle condizioni di sicurezza nel più breve tempo possibile.