Incidente mortale sul Gra a Roma, una vittima e traffico in tilt

Incidente mortale sul Grande raccordo anulare a Roma, una vittima e traffico in tiltCronaca
Lo scontro tra un’auto e una moto è avvenuto al km 58,900. Lunghe code a causa della chiusura delle corsie: transito consentito solo sulla corsia di emergenza
Una persona è morta a Roma in uno scontro tra un'auto e una moto. L'incidente è avvenuto sul Grande raccordo anulare al Km 58,900, nel tratto compreso tra l’EUR e la via del Mare. Al momento il transito è garantito lungo la corsia di emergenza e ci sono code nel tratto interessato. Lo rende noto l'Anas il cui personale è sul posto con le forze dell'ordine per la gestione della viabilità e il ripristino delle condizioni di sicurezza nel più breve tempo possibile.
La dinamica
Stando alle prime informazioni, pare che il conducente dello scooter sia caduto a terra per cause ancora da accertare e che sia stato poi travolto da un’auto in transito che, non essendosi accorta in tempo della caduta, non è riuscita ad evitare l’impatto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, che hanno avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica e gestire la viabilità.
