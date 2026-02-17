Incidente sulla A4: 50enne scende da auto in avaria e viene travolto

Un uomo di 50 anni ha perso la vita dopo essere stato investito mentre si trovava fuori dalla propria auto in panne sull'autostrada A4 Torino-Milano. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio al chilometro 59, tra i caselli di Balocco e Carisio. Trasportato in condizioni disperate all'ospedale di Novara, è morto poche ore dopo il ricovero ascolta articolo

È morto poche ore dopo il ricovero in ospedale il 50enne rimasto coinvolto in un grave incidente sull’autostrada A4 Torino-Milano, nel tratto compreso tra Balocco e Carisio, appena oltre il confine tra le province di Novara e Vercelli. L'uomo viaggiava in direzione Torino quando è stato costretto a fermarsi per un'avaria al veicolo. Dopo essere sceso dall'auto, è stato travolto da una vettura in transito.

I soccorsi e il trasporto in ospedale Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure all’uomo, trovato in condizioni gravissime. Il ferito è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Novara. Fin da subito la situazione è apparsa disperata. Le condizioni del 50enne si sono aggravate rapidamente e l'uomo è morto a poche ore dal ricovero.