Undici vittime in sette giorni, di cui dieci a causa di valanghe. È questo il tragico bilancio degli incidenti in montagna degli ultimi giorni sulle Alpi italiane. Il Soccorso alpino ha quindi lanciato un "forte richiamo alla prudenza" per chi va in montagna sulla neve. L'area particolarmente interessata dalle slavine è “estremamente vasta” e "coinvolge gran parte dell’arco alpino, dalla Valle d’Aosta al Friuli-Venezia Giulia, passando per Lombardia e Trentino”. Secondo il Soccorso alpino, la principale causa degli incidente è legata “alla presenza di strati deboli persistenti all’interno del manto nevoso". Per diversi elementi i "punti pericolosi sono numerosi e difficilmente individuabili sul terreno, rendendo complessa - anche per utenti esperti - l’individuazione di linee di salita o discesa realmente sicure".