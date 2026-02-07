Valanga travolge quattro scialpinisti in Trentino. Ricerche in corso

Un gruppo di scialpinisti è stato travolto da una valanga nei pressi di Bellamonte, in Trentino. La slavina si è staccata in zona Forte Buso, sopra il lago di Paneveggio. Le persone coinvolte sarebbero quattro. Un'ampia operazione di ricerche e soccorso è attualmente in corso. Sul posto si sono recati due elicotteri che stanno portando in quota gli uomini del soccorso alpino della Guardia di finanza e del Cnsas. Per il momento ci sono informazioni su eventuali vittime e feriti.