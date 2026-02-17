Offerte Sky
Femminicidio Carol Maltesi, Cassazione ordina appello ter: annullato ergastolo per Fontana

La decisione della Cassazione fa seguito al ricorso presentato dal legale dell’imputato. L’ex bancario è accusato di aver ucciso la fidanzata 26enne a Rescaldina, Milano, nel 2022, perché non accettava l’imminente trasferimento di lei in un’altra città. Ora bisogna attendere le motivazioni dei giudici della Corte Suprema prima di avere la data del nuovo processo

Annullato l’ergastolo per Davide Fontana per il femminicidio di Carol Maltesi. La Cassazione ha deciso di rimandare in appello per la terza volta il procedimento a carico dell'ex bancario accusato di aver ucciso la 26enne a Rescaldina, in provincia di Milano, nel 2022 colpendola a martellate per poi fare a pezzi il corpo e custodire resti in un congelatore. La decisione della Corte Suprema fa seguito al ricorso con 15 motivi di appello presentato dal legale dell'imputato, Stefano Paloschi. Carol Maltesi è stata uccisa dal fidanzato che non accettava l'imminente trasferimento della donna.

L’iter processuale

Dopo il femminicidio, Davide Fontana era stato condannato a 30 anni in primo grado per omicidio volontario, senza le aggravanti della crudeltà, dei motivi abietti e futili e della premeditazione. Poi nel processo in appello era arrivata la sentenza all’ergastolo con il riconoscimento della premeditazione ma la Cassazione aveva rimandato indietro l’iter nelle mani dei giudici di secondo grado che, di nuovo, avevano confermato l’ergastolo. A quel punto, ancora una volta, i giudici della Corte Suprema avevano annullato la sentenza chiedendo di sciogliere il riconoscimento o meno dell’aggravante della premeditazione: elemento che fa la differenza tra 30 anni di reclusione e il carcere a vita per l'uomo oggi 47enne. Ora il processo riparte nuovamente con l’appello ter: solo dopo che saranno resi noti i motivi della decisione in Cassazione verrà fissata la nuova udienza del processo che si terrà sempre a Milano, davanti a un nuovo collegio di giudici.

Femminicidio Carol Maltesi, i giudici di Milano: "Uccisa perché donna"
Zoe Trinchero, chiesa gremita per i funerali a Nizza Monferrato. FOTO

La ragazza di 17 anni è stata uccisa nella tarda serata del 6 febbraio e trovata senza vita il giorno dopo in un canale. Alex Manna, 20 anni, fermato in quanto sospettato ha poi confessato il delitto ed è stato portato nel carcere di Alessandria con l'accusa di omicidio aggravato dai futili motivi. Fiori, palloncini e striscioni fuori dalla chiesa e sul luogo del reato 

