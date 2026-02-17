Il progetto è stato presentato dalla società Welly Red di Belluno alla Regione Friuli-Venezia Giulia, con l'obiettivo di costruire una piccola centrale nell'area in cui il 9 ottobre 1963 si verificò il disastro, che causò quasi 2mila morti e 1.300 dispersi. Attualmente l'iniziativa è all'esame degli uffici regionali. La nuova centrale sorgerebbe sul pendio a valle della diga lungo il torrente Vajont

Riaprire una centrale idroelettrica nella zona del Vajont. È questo il progetto presentato dalla società Welly Red di Belluno alla Regione Friuli-Venezia Giulia, con l'obiettivo di costruire una piccola centrale nell'area in cui il 9 ottobre 1963 si verificò il disastro, che causò la distruzione del centro abitato di Longarone provocando quasi 2mila morti e 1.300 dispersi. Attualmente l'iniziativa è all'esame degli uffici “valutazione ambientale, autorizzazioni e contributi” della Regione. La nuova centrale occuperebbe il pendio a valle della diga lungo il corso del torrente Vajont.