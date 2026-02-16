Le condizioni del bimbo sono stazionarie ma sempre gravi. Il ministro della Salute: "Importante veramente fare chiarezza e togliere ogni dubbio". L'avvocato della famiglia in procura a parlare con il pubblico ministero "per vedere se ci sono svolte sulle indagini" ascolta articolo

Si continua a cercare in Italia e all'estero un cuore nuovo che possa salvare la vita al bimbo di due anni dopo il trapianto, il 23 dicembre scorso, di un organo danneggiato. Ma in questa corsa contro il tempo si inserisce un nuovo elemento di preoccupazione: le condizioni del piccolo, ormai gravemente compromesse, non sarebbero tali da consentire un nuovo intervento. I dettagli della consulenza del Bambin Gesù rivelano impietosamente un quadro critico, ma Patrizia Mercolino, la madre del piccolo paziente, non si arrende. "Spero sempre che quei medici si sbaglino - ha detto ieri - e che si possa trovare presto un cuore nuovo per mio figlio. Chiedo aiuto a tutti, anche al Papa". Il bimbo soffriva di una grave cardiopatia dilatativa ma fino a pochi mesi fa riusciva a condurre una vita normale. Dopo il primo intervento, si trova in coma farmacologico grazie a un macchinario Ecmo per la funzione cardiaca e polmonare extracorporea, ma le condizioni degli altri organi stanno progressivamente peggiorando. Oggi l'équipe multidisciplinare che affianca i cardiochirurghi tornerà a riunirsi per valutare la situazione.

Schillaci: "Bisogna capire cosa è successo" Sul caso è intervenuto oggi anche il ministro della Salute, Orazio Schillaci. "Ci vuole prudenza, dobbiamo aspettare i risultati", ha spiegato. "Abbiamo fiducia nella magistratura e nei carabinieri dei Nas. Gli ispettori del ministero faranno - come hanno sempre fatto in tante situazioni - il loro dovere. Poi trarremo le conclusioni. Per il momento, siamo vicini al bambino, alla sua famiglia e speriamo ancora che si possa trovare una soluzione per questo piccolo paziente che sta soffrendo". Il ministro ha ribadito più volte la necessità di fare chiarezza: bisogna "capire cosa è successo per non far perdere la fiducia dei cittadini verso un atto di grande altruismo che è quello di donare", ha continuato. "I cittadini devono avere fiducia nel Servizio Sanitario Nazionale. Il nostro è un sistema sanitario pubblico di elevata eccellenza anche in grado di gestire situazioni complesse e i cittadini non devono perdere la fiducia", ha proseguito ancora Schillaci, sottolineando che "la sanità pubblica italiana funziona, è una sanità di eccellenza con tanti professionisti che vi operano. Quindi, dobbiamo far sì che i cittadini continuino ad avere fiducia nella sanità pubblica e chi compie un atto così nobile come quello di donare un organo sappia che poi quell’organo verrà usato nel miglior modo possibile per donare vite, per salvare vite come è accaduto fino ad oggi". Approfondimento Bambino trapiantato con cuore danneggiato a Napoli, cosa sappiamo

Legale da pm: "Attesa per Heart team" L’avvocato della famiglia del bimbo, Francesco Petruzzi, questa mattina in procura depositerà anche la consulenza dell’Ospedale Bambino Gesù. "Aspettiamo che l'Heart team stamattina si pronunci sugli esami strumentali praticati ieri al bimbo, per confermare la mantenibilità in lista trapianto", ha spiegato il legale. "Oggi andrò in procura a parlare con il pubblico ministero per vedere se ci sono svolte sulle indagini e se ha intenzione di nominare un collegio come ho chiesto per l’incidente probatorio", ha aggiunto. Mentre le indagini proseguono e si attende la conferma della possibilità di poter effettuare un nuovo trapianto, la famiglia ha richiesto un altro parere terzo, questa volta da centri specializzati in ritrapiantologia: "Abbiamo chiesto di avere una third opinion dai maggiori centri europei di Londra, Parigi, Berlino e anche a Utrecht in Olanda, che sono specializzati in ritrapiantologia e in ECMO di lunga durata – ha chiarito Petruzzi – proprio per andare a districare queste due posizioni nette e contraddistinte tra Bambino Gesù e Monaldi, per capire se ci sono altre possibilità". Leggi anche Bimba morta a Bordighera, oggi l’autopsia. Gip: "La madre ha mentito"