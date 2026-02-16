Anche chiamato Capodanno Lunare o Festa di Primavera, la festa quest’anno cade martedì 17 febbraio ma le celebrazioni nel capoluogo lombardo andranno avanti per due settimane. Giorni ricchi di sfilate ed eventi che si concluderanno con la grande festa del primo marzo alle 14 all’Arco della Pace ascolta articolo

Il 2026 è l’anno del Cavallo di Fuoco: cade il 17 febbraio il Capodanno Cinese che dà il via al nuovo anno rappresentato da un segno zodiacale che simboleggia energia, vitalità ma anche cambiamento e trasformazione. Il nuovo anno porta con sé una spinta all’azione e alle decisioni da prendere non con impulsività bensì con razionalità ed equilibrio: questo perché il 2026 combina il segno del Cavallo con l’elemento del Fuoco creando dinamicità. Da una parte il Cavallo incarna indipendenza, vitalità e desiderio di esplorazione, dall’altra il Fuoco aggiunge passione, creatività e impulso all'azione. Inizia quindi un periodo ottimo per fare scelte coraggiose e per dare vita a cambiamenti in ambito privato ma soprattutto professionale.

Bancarelle e cibo tipico La celebrazione del Capodanno Cinese, noto anche come Capodanno Lunare o Festa di Primavera, a Milano prevede giornate piene di iniziative ed eventi. Il primo giorno del nuovo anno è il 17 febbraio ma gli eventi andranno avanti per due settimane fino alla festa conclusiva del primo marzo, spostata in avanti di alcuni giorni a causa delle Olimpiadi di Milano-Cortina che impegneranno la città fino al 22 febbraio. Le strade della Chinatown milanese, attorno a via Paolo Sarpi, hanno già iniziato a colorarsi con addobbi tipici cinesi e le tradizionali lanterne rosse. Poi bancarelle e ristoranti che propongono i cibi tipici della festa, dai ravioli cinesi, alle tagliatelle di riso, agli involtini primavera. Leggi anche Capodanno cinese, il 2026 è l'anno del Cavallo di Fuoco

Gli eventi Domenica 15 e 22 febbraio al Tempio del Futuro Perduto, in via Luigi Nono 7/9, ci saranno workshop, musica, spettacoli e prodotti alimentari. L’iniziativa è organizzata da Taste Of Oriente ed è accessibile dalle 11 alle 19.

Cerimonia del tè, laboratori di calligrafia e nodi cinesi aspettano chiunque vorrà cimentarsi e catapultarsi direttamente in Cina. L'appuntamento è per sabato 21 febbraio, dalle 10 alle 22, al Parco Center di via Ambrogio Binda 30.

Non mancheranno le iniziative per i più piccoli, come i laboratori pensati per i bambini delle scuole elementari organizzati per sabato 28 febbraio al Museo Popoli e Culture in via Monte Rosa 81.

Ultimo appuntamento il 3 marzo per la festa delle Lanterne, quando le lanterne di carta colorata verranno lanciate in cielo illuminando Chinatown.