Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Bimba morta a Bordighera, gip: "Madre in macchina col cadavere della figlia"

Cronaca
©Ansa

Secondo gli inquirenti, la piccola sarebbe morta nella notte tra l'8 e il 9 febbraio, tra mezzanotte e le 2, ovvero mentre la madre e le tre figlie si trovavano a casa del compagno sulle colline di Perinaldo. La mattina successiva quindi Manuela Aiello avrebbe guidato fino a Bordighera con il corpo della figlia morta già da diverse ore prima di chiamare il 118. Sotto sequesto l'abitazione dell'uomo, indagato come la madre della piccola per omicidio preterintenzionale

ascolta articolo

Assume dettagli sempre più terribili il caso della bimba di due anni morta a Bordighera. Secondo gli inquirenti Manuela Aiello, la mamma della piccola, avrebbe viaggiato in macchina dalla casa del compagno, anche lui indagato a piede libero, fino a Bordighera con sua figlia morta da ore. Poi, una volta arrivata nella propria abitazione, alle 8.21 del mattino, avrebbe richiesto l’intervento, risultato inutile, del 118. È giunto a queste conclusioni il gip dopo le ricostruzioni degli inquirenti per i quali la bimba sarebbe morta nella notte tra l'8 e il 9 febbraio, tra mezzanotte e le 2, quando la madre e le tre figlie si trovavano a casa dell’uomo.

Continuano le indagini

Manuela Aiello, 43 anni, si trova in carcere per l'omicidio preterintenzionale della figlia. L’interrogatorio della donna ha portato a mettere sotto indagine anche il suo compagno a casa del quale Aiello e le tre figlie hanno passato la notte e dove, ne sono convinti gli inquirenti, la bambina più piccola è morta. Per lui la pm Veronica Meglio, titolare dele indagini, ha ipotizzato il reato di omicidio preterintenzionale: lo stesso di cui è accusata la madre della piccola. Intanto l’abitazione dell’uomo, sulle colline di Perinaldo, è stata posta sotto sequestro perché considerata "luogo dove è avvenuto il decesso" della bambina. Nei prossimi giorni è atteso il Ris dei carabinieri per i rilievi.

Vedi anche

Bergamo, cerca di rapire bimba di un anno e mezzo: arrestato
FOTOGALLERY

©Ansa

1/18
Cronaca

Notizie di cronaca 2025, da Garlasco a funivia del monte Faito. FOTO

Dalla riapertura del caso dell'omicidio di Chiara Poggi, a 18 anni di distanza dal delitto, passando per le manifestazioni a sostegno della Palestina nelle principali piazze del nostro Paese, fino all'assalto alla redazione de La Stampa: sono molti i fatti che, nell’anno che sta volgendo al termine, hanno segnato la cronaca italiana. Ecco i principali

Vai alla Fotogallery

Cronaca: Ultime notizie

Bergamo, tenta di rapire bambina e le rompe un femore: arrestato

Cronaca

L'uomo ha improvvisamente afferrato per le gambe la bimba di un anno e mezzo, tentando di...

Sabotaggi a treni dell’Alta Velocità, ecco il piano per la sicurezza

Cronaca

Circolazione dei treni in tilt, cancellazioni e ritardi che hanno raggiunto le due ore: è questo...

Meteo, Italia sferzata dal ciclone Oriana: nubi e piogge da Nord a Sud

Cronaca

Ancora allagamenti, frane e disagi e in Calabria, Sicilia e Sardegna: oltre 2mila gli interventi...

Viminale, via libera ad armi per agenti anche quando non in servizio

Cronaca

Gli agenti di pubblica sicurezza delle forze di polizia e delle polizie locali - spiega una...

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 15 febbraio: la rassegna stampa

Cronaca

In apertura dei giornali, la conferenza di Monaco, con prove di dialogo tra Usa ed Europa. Rubio...

15 foto

Cronaca: i più letti