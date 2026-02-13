La madre resta in carcere

Il gip Massimiliano Botti di Imperia non ha convalidato l'arresto, ma ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, ravvisando i gravi indizi di colpevolezza e il pericolo di inquinamento delle prove nei confronti di Aiello. La donna, difesa dagli avvocati Bruno Di Giovanni e Laura Corbetta, ha risposto alle domande del giudice dalla sezione femminile del carcere di Pontedecimo, dove è detenuta, per chiarire la propria posizione. La prima ispezione medico-legale sul corpo della bambina avrebbe intanto smentito la versione della madre, che aveva attribuito i lividi a una caduta dalle scale avvenuta alcuni giorni prima.