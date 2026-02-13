Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Bambina morta a Bordighera, indagato anche il compagno della madre

Cronaca
©Ansa

All'uomo, 42 anni, viene contestato l'omicidio preterintenzionale. Sotto sequestro l'abitazione dove, secondo la donna, la famiglia avrebbe trascorso la notte prima del decesso

ascolta articolo

La Procura di Imperia ha iscritto nel registro degli indagati anche il compagno di Manuela Aiello, la 43enne attualmente in carcere con l'accusa di omicidio preterintenzionale per la morte della figlia di due anni, avvenuta lunedì scorso nell'abitazione di regione Montenero. All'uomo, 42 anni, viene contestato lo stesso reato. Sotto sequestro l’abitazione in cui, secondo la versione della donna, la coppia avrebbe trascorso la notte insieme alle bambine prima del decesso della piccola.

La madre resta in carcere

Il gip Massimiliano Botti di Imperia non ha convalidato l'arresto, ma ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, ravvisando i gravi indizi di colpevolezza e il pericolo di inquinamento delle prove nei confronti di Aiello. La donna, difesa dagli avvocati Bruno Di Giovanni e Laura Corbetta, ha risposto alle domande del giudice dalla sezione femminile del carcere di Pontedecimo, dove è detenuta, per chiarire la propria posizione. La prima ispezione medico-legale sul corpo della bambina avrebbe intanto smentito la versione della madre, che aveva attribuito i lividi a una caduta dalle scale avvenuta alcuni giorni prima.  

Leggi anche

Bimba di 2 anni morta Bordighera, la madre resta in carcere

Cronaca: Ultime notizie

Allerta arancione in Calabria, esondati due fiumi nel Cosentino

Cronaca

Per la giornata odierna è stata diramata una allerta di colore arancione per quanto riguarda la...

Autostrada Messina-Catania chiusa per forti raffiche di vento

Cronaca

A causa del forte vento il Consorzio autostrade siciliane ha confermato la chiusura...

Muro contenimento crolla su palazzina a Formello, un morto e 2 feriti

Cronaca

 Il crollo si è abbattuto su una palazzina sottostante. A quanto si apprende, altre due...

Processo CasaPound, 12 condanne per riorganizzazione partito fascista

Cronaca

Il caso riguarda l'aggressione del 21 settembre 2018 ai danni di alcuni manifestanti antifascisti...

San Valentino, perché il 14 febbraio è la festa degli innamorati

Cronaca

IIl 14 febbraio milioni di coppie in tutto il mondo si scambiano auguri, regali e messaggi,...

Cronaca: i più letti