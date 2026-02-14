L'ultimo saluto a Maria Franca Ferrero. I funerali ad Alba

Nella piazza antistante la Cattedrale di San Lorenzo ad Alba si è riunita dalle prime ore di questo pomeriggio una grande folla per l’ultimo saluto a Maria Franca Ferrero, Presidentessa della Fondazione Ferrero e moglie del fondatore con cui ha costruito uno degli imperi dolciari più famosi del mondo
L’arrivo del feretro di Maria Franca Frerrero nella Cattedrale di San Lorenzo, in piazza Risorgimento ad Alba, è stato accolto con un lungo applauso. Intorno alle 15 sono iniziate le celebrazioni del funerale. Durante l’ingresso in cattedrale accanto alla bara i familiari: il figlio Giovanni, che oggi guida il gruppo dolciario, con la moglie Paola e i figli Michele e Bernardo; Luisa, vedova di Pietro con i figli Michael, Maria Eder e John. La vedova del patron della "crema spalmabile" - oggi Nutella - si è spenta ad Alba a 87 anni.
Ai funerali ha partecipato l’intera città
La vedova del noto imprenditore Michele Ferrero era molto amata in città e per questo nel piazzale antistante il Duomo è stato allestito un maxischermo affinché gli abitanti di Alba potessero partecipare al funerale. La cattedrale albese era già stata teatro nel 2025 delle esequie del marito, morto proprio il 14 febbraio, e nel 2011 di quelle del figlio Pietro, un dettaglio che ha reso ancora più carico di significato il rito funebre. La città si è stretta attorno alla famiglia in un clima di commozione e rispetto.
Proclamato il lutto cittadino: presenti il Ministro Crosetto e il presidente della regione Cirio
Ai funerali presenti anche il Ministro della Difesa Guido Crosetto, in rappresentanza del governo per rendere omaggio a una delle famiglie più illustri e storiche dell'imprenditoria italiana nel mondo, e il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio. Il Comune ha disposto il lutto cittadino, con le bandiere a mezz'asta, il fermo delle attività, la chiusura dei negozi. L'associazione commercianti albesi ha distribuito ai negozianti 500 foto della signora Ferrero da esporre nelle vetrine.
Maria Franca Ferrero, una filantropa lontana dai riflettori
Nata in provincia di Cuneo, a Savigliano, nel 1939, dopo aver frequentato il liceo classico si iscrive ad una scuola per interpreti a Milano. All’età di 22 anni, nel 1961, viene assunta come traduttrice proprio nella neonata azienda di Alba, già sbarcata in Germania. L’incontro e “il colpo di fulmine” con il fondatore di quella che, ad oggi, è una dei colossi imprenditoriali italiani più importanti al mondo, cambia per sempre la sua vita. Dal 1983 diventa Presidentessa della Fondazione Ferrero e sostiene diverse iniziative per gli ex dipendenti e le imprese sociali in contesti in via di sviluppo come India e Camerun.
