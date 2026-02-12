Morta Maria Franca Fissolo moglie di Michele Ferrero: aveva 87 anni

Una presenza centrale nel gruppo Ferrero



Nata a Savigliano (Cuneo) il 21 gennaio 1939, Maria Franca Ferrero aveva studiato al ginnasio e al liceo, per poi frequentare la scuola per interpreti a Milano. Nel 1961 era stata assunta come traduttrice e interprete nell'azienda di Alba, prossima a diventare una multinazionale. Con Michele, inventore della "supercrema" che poi evolverà nella Nutella, fu amore a prima vista: i due si sposarono nel 1962. Un anno dopo la nascita del primogenito Pietro. Nel 1964 nacque Giovanni, l'attuale presidente del gruppo che conta su 36 stabilimenti produttivi e una presenza in oltre 170 Paesi. Gli ultimi anni della sua vita sono stati segnati da gravi lutti: la scomparsa prematura di Pietro nel 2011 in Sudafrica e quella del marito nel 2015. Lontana dai riflettori, la vedova Ferrero ha proseguito il suo impegno filantropico che le è valso fra l'altro il premio della National Italian American Foundation negli Stati Uniti. Nel 2024 era stata insignita del titolo di cavaliere di gran croce al merito della repubblica italiana. Con il figlio Giovanni, lascia le nuore Paola e Luisa e cinque nipoti.