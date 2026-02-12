Morta Maria Franca Fissolo moglie di Michele Ferrero: aveva 87 anni

La “signora Ferrero”, vedova di Michele Ferrero, fu al fianco dell’imprenditore che trasformò l’azienda di famiglia, oggi guidata dal figlio Giovanni, in una multinazionale conosciuta in tutto il mondo. Il 19 dicembre scorso era stata nominata presidente onorario a vita dell’azienda
È morta all'età di 87 anni nella sua casa di Alba (Cuneo) Maria Franca Ferrero, per tutti la “signora Ferrero”. Vedova di Michele Ferrero, inventore della Nutella, fu al fianco dell’imprenditore che trasformò l’azienda di famiglia, oggi guidata dal figlio Giovanni, in una multinazionale conosciuta in tutto il mondo. Il 19 dicembre scorso era stata nominata all'unanimità dall'assemblea straordinaria della Ferrero International presidente onorario a vita.
Una presenza centrale nel gruppo Ferrero
Nata a Savigliano (Cuneo) il 21 gennaio 1939, Maria Franca Ferrero aveva studiato al ginnasio e al liceo, per poi frequentare la scuola per interpreti a Milano. Nel 1961 era stata assunta come traduttrice e interprete nell'azienda di Alba, prossima a diventare una multinazionale. Con Michele, inventore della "supercrema" che poi evolverà nella Nutella, fu amore a prima vista: i due si sposarono nel 1962. Un anno dopo la nascita del primogenito Pietro. Nel 1964 nacque Giovanni, l'attuale presidente del gruppo che conta su 36 stabilimenti produttivi e una presenza in oltre 170 Paesi. Gli ultimi anni della sua vita sono stati segnati da gravi lutti: la scomparsa prematura di Pietro nel 2011 in Sudafrica e quella del marito nel 2015. Lontana dai riflettori, la vedova Ferrero ha proseguito il suo impegno filantropico che le è valso fra l'altro il premio della National Italian American Foundation negli Stati Uniti. Nel 2024 era stata insignita del titolo di cavaliere di gran croce al merito della repubblica italiana. Con il figlio Giovanni, lascia le nuore Paola e Luisa e cinque nipoti.
Leggi anche
Michele Ferrero, 100 anni dalla nascita dell'inventore della Nutella
©Ansa
Notizie di cronaca 2025, da Garlasco a funivia del monte Faito. FOTO
Dalla riapertura del caso dell'omicidio di Chiara Poggi, a 18 anni di distanza dal delitto, passando per le manifestazioni a sostegno della Palestina nelle principali piazze del nostro Paese, fino all'assalto alla redazione de La Stampa: sono molti i fatti che, nell’anno che sta volgendo al termine, hanno segnato la cronaca italiana. Ecco i principali