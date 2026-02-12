Maltempo, oggi allerta arancione in Sicilia e Calabria: in arrivo nuovo cicloneCronaca
Introduzione
Nuova ondata di maltempo sull’Italia, colpita da perturbazioni atlantiche. La Protezione Civile ha valutato per la giornata di oggi allerta arancione su settori di Calabria e Sicilia; allerta gialla sul resto di Sicilia e Calabria, sulla Basilicata e su settori di Campania, Puglia, Molise, Lazio, Abruzzo, Sardegna e Toscana. Attesi venti forti e piogge sulle zone Tirreniche, neve in Valle d’Aosta (LE PREVISIONI METEO DI SKY TG24).
Quello che devi sapere
La situazione meteo
Dalla mattinata di oggi - indica un avviso meteo della Protezione civile - previste nevicate al di sopra di 1.200-1.300 metri sulla Valle d'Aosta, con apporti al suolo da moderati a localmente abbondanti. Attesi inoltre venti da forti a burrasca, con rinforzi di burrasca forte, su Valle d'Aosta, Emilia-Romagna, Toscana, Campania e Basilicata; persisteranno, inoltre, venti da burrasca a burrasca forte, con raffiche fino a tempesta, su Sardegna, Calabria e Sicilia. Possibili mareggiate lungo le coste esposte. Si prevedono poi temporali sul Lazio, in esaurimento nel corso del pomeriggio e su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, specie sui rispettivi settori tirrenici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento e locale attività elettrica.
L’allerta in Calabria
La Protezione civile regionale, insieme al centro funzionale multirischi Arpacal, ha emesso un'allerta meteo arancione per l'intera giornata di oggi su tutto il versante tirrenico della Calabria. Per le zone del versante ionico, invece, rimane l'allerta gialla. Il bollettino diffuso segnala la possibilità di "fenomeni temporaleschi che potrebbero evolvere in nubifragi anche persistenti con conseguenze rilevanti, nonché fenomeni di esondazione in corrispondenza dei fiumi con bacino idrografico di rilevanti dimensioni".
Attese onde fino a 5 metri sulla fascia tirrenica
Venti con raffiche oltre i 100 km/h e onde alte fino a 5 metri sono previsti per oggi sulla fascia tirrenica della Calabria, secondo quanto prevede l'Arpacal, L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Calabria. La nuova fase di maltempo è causata dell'arrivo di perturbazioni di origine atlantica che raggiungeranno il Mediterraneo. Per oggi è previsto "un ulteriore peggioramento. Il moto ondoso del Mar Tirreno subirà un graduale incremento, dal pomeriggio si presenterà molto agitato con onde di altezza localmente superiori ai 5 metri con conseguenti forti mareggiate sulle coste esposte".
In Toscana vento e mareggiate
Allerta meteo di codice giallo in Toscana per rischio idraulico ed idrogeologico, vento e mareggiate per la giornata di oggi. La Sala operativa unificata della Protezione Civile regionale segnala rischio idraulico del reticolo minore ed idrogeologico fino alle 15 per la Toscana nord occidentale, in particolare per Lunigiana, Garfagnana, Valle e foce del Serchio, Versilia, area Lucchese, Valli del Bisenzio e dell'Ombrone pistoiese. Rischio di mareggiate sulla costa settentrionale e l'Arcipelago. Tutta la costa toscana, compresa la parte meridionale, sarà inoltre battuta da forte vento, e anche in questo caso l'allerta gialla avrà valore fino alla termine della giornata.
Il nuovo ciclone
Ribattezzato “Harry Bis” o “Ulrike”, il nuovo ciclone arriva a qualche settimana da Harry, che si era abbattuto sulle stesse regioni. Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, ha confermato l'eccezionalità dell'evento: "Si tratta della seconda volta nel 2026 con condizioni meteomarine straordinarie. In mare aperto potremo registrare onde fino a 9 metri di altezza, specie sul Basso Tirreno”. Le mareggiate colpiranno le coste occidentali, quindi le coste nord e ovest della Sardegna, la Sicilia tirrenica e occidentale e la Calabria tirrenica.
Le previsioni per oggi, giovedì 12 febbraio
Oggi previste nevicate diffuse sulle Alpi di confine, eccezionali in Valle d'Aosta, piogge su tutto il Centro-Sud e tanto vento con raffiche di burrasca su Sardegna, Sicilia e Calabria. Rischio mareggiate per le coste esposte dei settori ovest di Sardegna, Sicilia e Calabria.
Le previsioni per domani, venerdì 13 febbraio
Venerdì il cielo sarà più tranquillo, ma il vento sarà ancora impetuoso sulle stesse zone. Nel dettaglio, al Nord: soleggiato, ma ventoso. Al Centro: variabilità, venti forti. Al Sud: tregua delle piogge, ma insistono venti impetuosi. Il quadro meteomarino resterà a rischio.
Il meteo nel weekend
Nel weekend fredde correnti da nord sostituiranno il mite e umido flusso atlantico portando, oltre al maltempo, un brusco calo delle temperature. Nevicherà non solo sulle Alpi ma anche a bassa quota sulle regioni adriatiche del Centro-Sud. La settimana, infine, si chiuderà con San Faustino che porterà un miglioramento al Nord e in Toscana, ma ancora molte nubi al Sud e sul versante adriatico con nevicate sugli Appennini a quote collinari.
