Allerta meteo di codice giallo in Toscana per rischio idraulico ed idrogeologico, vento e mareggiate per la giornata di oggi. La Sala operativa unificata della Protezione Civile regionale segnala rischio idraulico del reticolo minore ed idrogeologico fino alle 15 per la Toscana nord occidentale, in particolare per Lunigiana, Garfagnana, Valle e foce del Serchio, Versilia, area Lucchese, Valli del Bisenzio e dell'Ombrone pistoiese. Rischio di mareggiate sulla costa settentrionale e l'Arcipelago. Tutta la costa toscana, compresa la parte meridionale, sarà inoltre battuta da forte vento, e anche in questo caso l'allerta gialla avrà valore fino alla termine della giornata.