Le prime pagine dei quotidiani di oggi 10 febbraio: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani italiani di oggi trova spazio il dossier europeo con Meloni e Merz pronti a chiedere più poteri agli Stati sulle leggi Ue in vista del pre-vertice di giovedì. In primo piano anche il caso Epstein: Re Carlo, preoccupato per le possibili rivelazioni sul coinvolgimento del fratello Andrea, si è detto pronto a collaborare con la polizia. Sul fronte interno, il dibattito sull’Ucraina si accende con emendamenti per fermare l’invio di armi a Kiev
- L’apertura è dedicata a Italia e Germania che “chiedono più potere agli Stati sulle leggi”, con “Meloni-Merz, scossa all’Europa”, “Il documento in vista del vertice in programma giovedi. Berlino rivede il progetto dei caccia, Macron vuole spiegazioni”. In taglio centrale: “Lo show di Bad Bunny fa infuriare Trump”, legato al Super Bowl. Spazio anche al caso “Epstein, re Carlo aiuterà la polizia sul caso Andrea”. In basso la cronaca con “Treni, la firma anarchica ‘Fuoco alle Olimpiadi’”.
- La prima pagina si apre con “Valanga Giochi sulla Rai. Conte: Meloni ci inganna”. Ampio spazio all’intervista al leader del Movimento 5 Stelle: "Dai giudici ai media, fabbrica solo nemici”. In taglio centrale “Siti: sono stato vigliacco”. In spalla la guerra in Ucraina con “Quel messaggio dello Zar a Trump e i fantasmi della guerra fredda” e la situazione in Iran “Iran, le esecuzioni negli ospedali".
- L’apertura guarda ai rapporti tra i grandi Paesi europei con “Difesa, Berlino gela Parigi”, “Strappo tedesco sul progetto militare del caccia. Merz entra nel consorzio con Roma, Tokyo e Londra”. In taglio centrale lo sport con “Malen, doppia magia Olimpico stregato”. In evidenza anche “Sabotaggi all'Alta velocità rivendicazione anarchica”. Spazio alla cronaca giudiziaria con “L’accusa a Glovo: 40mila rider sfruttati”.
- In primo piano “Salis e quel filo rosso fino a Cospito e le bombe. Dove nasce la guerriglia”. Ampio spazio allo scoop rivendicato dal quotidiano con “Chat, Giletti contro Ranucci ‘Spieghi l’attacco ai gay’”. In evidenza anche: “Pucci, censura infinita: pure le coop lo mollano”. In taglio centrale la politica con “Vannacci sfida il governo: niente armi all’Ucraina”. In taglio basso spazio allo sport con “Curling, finisce il sogno di Stefania e Amos”.
- L’apertura è dedicata ai mercati con “Piazza Affari regina d’Europa (+2%)”. In primo piano il sistema bancario con “UniCredit, volano gli utili Orcel: ‘Con Generali parliamo regolarmente’”. Ampio spazio al fisco con “Superbonus, le verifiche del Fisco ora fanno rotta sulle imprese edili”. In evidenza anche: “Macron: debito comune in Europa per difesa e intelligenza artificiale”. In spalla “Armi all'Ucraina, sul decreto pende il voto di Lega e «vannacciani”.
- In apertura “Nkunku esclusivo Milan ti amo: ‘Sono qui per vincere, so come si fa. Mai pensato di andare via, serviva solo tempo. Allegri mi ha detto di sorridere: aveva ragione’. In alto riflettori anche sugli sport invernali con “Arianna per il record”, “A Milano Cortina può diventare la più vincente di sempre”. In evidenza il derby d’Italia con “Inter Nessun esterno in Europa incide quanto Dimarco”. Spazio alla Juventus con “Juve McKennie a S. Siro da falso nove. Poi il rinnovo”.
- L’apertura è dedicata ai “capolavori di Agnelli all’estero: ecco le mail”. In taglio laterale spazio anche a “Armi all’Ucraina: la Lega cede, anzi chiede la fiducia”. In primo piano: “Cucinelli e i dipendenti: l’altra faccia del Visionario Sgarbato”. In taglio centrale: “L’indagine del Pm Storari partì da Uber, Paghe da 2,5€ ai rider, regole violate, contratti gialli: Glovo commissariata”.
- In apertura “Scontri e sabotaggi ai treni Il Viminale: sono collegati”. Ampio spazio alla cronaca giudiziaria con “‘Sfruttati 40mila rider Glovo’: I pm indagano per caporalato”. In evidenza il “Caso Epstein, Re Carlo: supporto le indagini su Andrea”. In taglio alto “Fu accoltellata in strada e salvata da un camionista Condannato l’aggressore”. In taglio basso: “Addio a Zichichi, scienziato di Dio. Spiegò la fisica al grande pubblico”.
- L’editoriale sulla riforma della giustizia: “Il Sì latitante e il No militante. A furia di non voler fare come Renzi al referendum, Meloni rischia la fine di Renzi al referendum”. Ampio spazio anche a “Libertà rimosse che valgono più di Pucci”. In evidenza anche la politica estera con “L’Ucraina inizia a esportare suoi droni. La Nato ne ha bisogno”. In taglio basso: “Condanna a morte: Vent'anni di carcere a Jimmy Lai, nove in più di Liu Xiaobo. Un simbolo del nostro fallimento”.
- L’apertura è dedicata al caso Glovo con “Ladri e biciclette”, “Sfruttati approfittando del bisogno 40mila rider, quasi tutti stranieri. È l'accusa della procura di Milano che ha messo in amministrazione giudiziaria la società che gestisce le consegne per Glovo”. In evidenza anche la politica britannica con “Le macerie del blairismo su Starmer”. In taglio basso: “Israele, nuove misure verso l’annessione”.
- L’apertura è dedicata al tema del referendum con “Avvelenatori di pozzi”, “Il Sì è sotto attacco: sostenere il referendum è reato d'opinione?
Causa civile contro Costa. Il deputato di Fl: ‘Clima eversivo’”. In evidenza anche la politica estera con “La Russia punta il dito anche contro Varsavia ‘Complice di Kyiv’”. In spalla: “Proteste e sabotaggi, Tajani nel mirino degli hacker filorussi”. In taglio basso spazio al commento con “Il caso Pucci è lo specchio triste del Paese”.
- L’apertura è dedicata agli attacchi alle ferrovie con “Sabotaggi, la firma anarchica”, “Fuoco alle Olimpiadi, in un blog di area rivendicati gli attacchi alle linee ferroviarie”. In evidenza anche la cronaca giudiziaria con “Glovo sotto accusa: consegne a 2,5 euro. Interviene la Procura”. In spalla “Berlino gela Parigi sul super-caccia: non più interessati”. In taglio alto: “Addio a Zichichi lo scienziato che rese la fisica pop”.
- In apertura “Rai & Co., gli incapaci della destra L’egemonia culturale è un’utopia”. Ampio spazio al tema del referendum con “Referendum, la campagna al risparmio della premier”. In evidenza anche il caso “Epstein, Starmer perde mezzo staff Laburisti spaccati”. In spalla il commento “Nel mondo degli algoritmi i giornalisti sono zavorra”. In taglio basso il femminicidio di Trinchero con “Il ‘nero pazzo’ Se la vendetta è solo razzismo”.
- L’apertura è dedicata alla cronaca giudiziaria con “Una Boccia in testa alla sinistra” sul processo per stalking. Ampio spazio alla politica interna con “Il 2026 parte bene: sbarchi dimezzati”. In evidenza anche il caso Rai con “Petrecca fermato e Cerno contestato Rai, è assalto rosso”. In taglio centrale: “Pucci insultato perde gli sponsor Autogol Dem-M5S”. In taglio basso spazio al ricordo con “Addio Zichichi, il fisico allergico alle gretinate”.
- L’apertura è dedicata al big match con “Juve limits”, “Sabato il derby d’Italia”. "Attacco Inter: 12 gol in più Yildiz solo. David-Openda flop". In evidenza anche la Serie A con “Magico Malen: la Roma è quarta”. Spazio alle Olimpiadi di Milano Cortina con “Sofia ci riprova”. In taglio laterale “Napoli, Conte lancia Giovane”.
- In apertura “Maratona ancora vuota ‘per difendere il Toro’”: “La clamorosa protesta inaugurata col Lecce si riproporrà domenica col Bologna e ‘fino a data da definirsi’”. Ampio spazio alle polemiche arbitrali con “Il Var all’italiana aiuta a barare”, “Tutti contro gli arbitri: Juve la più penalizzata”. In taglio basso “Tomba: ‘Italia, batti il record di medaglie’” e “Sighel ‘Chiudo il cerchio con l’oro’”.